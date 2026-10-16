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(Ajout de True Religion et d'Allied Universal)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 05 GMT:

** Le groupe SoftBank 9984.T envisage d'acquérir Allied Universal dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le prestataire américain de services de sécurité à environ 18 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N4621N2

** Le distributeur de vêtements True Religion étudie différentes options, notamment une cession totale ou la vente d'une participation minoritaire qui pourrait valoriser la marque, connue pour ses jeans, à près d'un milliard de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N4620UR

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N ont proposé des mesures correctives afin d’obtenir l’autorisation de l’UE en matière de concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, comme l’indique un document déposé auprès de la Commission européenne. nL6N4620TE

** Le fabricant français de pâtes Panzani et le portugais Cerealis sont en négociations exclusives en vue de regrouper leurs activités dans le cadre d'une opération valorisant l'entité issue de la fusion à environ 1,8 milliard d'euros (2,03 milliards de dollars), ont-ils indiqué. nL6N4620P9

** UniCredit CRDI.MI , la deuxième banque italienne, a déclaré que la Banque centrale européenne l’avait autorisée à prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE , après qu’une offre publique d’achat hostile finalisée en juillet a porté sa participation dans son concurrent allemand à 48%. nL6N4620CO

** CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé avoir accepté d’être rachetée par un consortium de sociétés d’investissement privées mené par GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d’une opération de retrait de la cote évaluée à 6,1 milliards de dollars. nL4N46119D

** La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré qu’elle ne soumettrait pas le projet d’acquisition du Telegraph Media Group par Axel Springer à une enquête plus approfondie en matière de concurrence, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de l’opération. nS8N42N078

** Proofpoint, société de cybersécurité détenue par Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises. nL4N461238