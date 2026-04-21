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(Ajoute ProSiebenSat.1, Forge Nano, Kpler et Deutsche Telekom)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT mardi:

*** Le diffuseur allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE a déclaré qu'il avait vendu son activité nord-américaine axée sur les créateurs de contenu et les podcasts, exploitée sous la marque Studio71 US, à l'entreprise américaine de contenu numérique Fixated.

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** Forge Nano, une société américaine d'équipement de semi-conducteurs et de matériaux avancés, prévoit de s'introduire en bourse par le biais d'un accord de 1,6 milliard de dollars avec Archimedes Tech SPAC Partners II ATII.O , ont annoncé les deux sociétés.

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** La société d'analyse et de données sur les matières premières Kpler a lancé un processus de vente pour une participation minoritaire importante qui pourrait valoriser la société à près de 5 milliards de dollars, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

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** Deutsche Telekom envisage une combinaison complète avec T-Mobile US TMUS.O qui pourrait donner lieu à la plus grande opération publique de fusion et d'acquisition jamais réalisée, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire.

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** Associated British Foods < ABF.L > prévoit de séparer Primark de ses activités alimentaires, expliquant aux investisseurs que le distributeur de mode sera mieux positionné pour se développer seul.

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** La société française Engie ENGIE.PA est en pourparlers avec l'administration Trump au sujet d'un éventuel remboursement des baux de ses projets éoliens offshore aux États-Unis, malgré l'opposition du président à cette technologie, a déclaré la directrice générale Catherine MacGregor.

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** Le fabricant turc d'appareils électroménagers Arcelik < ARCLK.IS > a accepté de vendre sa participation de 60% dans Arcelik Hitachi Home Appliances à Hitachi Global Life Solutions dans le cadre d'un accord d'achat d'actions, a déclaré la société mardi.

** Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information.

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** L'opérateur espagnol de réseaux de gaz Enagas < ENAG.MC > a déclaré avoir conclu un accord avec le fonds souverain de Singapour GIC pour acheter sa participation de 31,5 % dans l'opérateur français de réseaux de gaz Terega pour 573 millions d'euros (674,65 millions de dollars).

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** Le groupe d'investissement suédois EQT EQTAB.ST et le fonds de pension canadien Omers ont proposé d'augmenter leur investissement dans le fournisseur de large bande Deutsche Glasfaser à près de 5 milliards d'euros (5,89 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times.

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