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Sarcelles: garde à vue levée pour les trois policiers soupçonnés de violences et viol
information fournie par AFP 21/04/2026 à 23:28

Sarcelles: garde à vue levée pour les trois policiers soupçonnés de violences et viol ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Sarcelles: garde à vue levée pour les trois policiers soupçonnés de violences et viol ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

La garde à vue des trois policiers du commissariat de Sarcelles (Val d'Oise), soupçonnés de violences et de viol sur un gardé à vue, a été levée mardi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, ajoutant que les investigations se poursuivaient.

Le parquet de Pontoise a ensuite confirmé que "les gardes à vues avaient été levées pour poursuite d'enquête".

Ces trois policiers, convoqués mardi matin à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), "la police des polices", avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Pontoise pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commises en réunion et par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que pour viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Cette enquête fait suite à une plainte d'un gardé à vue: cet homme, arrêté pour détention de stupéfiants, a affirmé avoir été frappé par les trois policiers lors de sa garde à vue vendredi, et avoir été violé avec une matraque.

Les policiers ont affirmé que le gardé à vue, connu des services, "se serait montré extrêmement injurieux et violent" et qu'une altercation aurait éclaté après que ce dernier se serait enfermé dans les toilettes, refusant d'en sortir, selon les informations du Parisien.

L'homme avait été relâché à l'issue de sa garde à vue et les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 23:08

    Voila l'état de la vraie France actuelle et de ses administrations. Un justiciable accusé de pas grand chose et à tort, se fait tabasser et torturer par 3 personnes garantes de la loi et de sa bonne application. 3 flics sont largement capables de maitriser une personne, mais ils se sentent autorisés à abuser de la force. Petit, révoltant, dégueulasse et inadmissible !

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