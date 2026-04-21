Adobe annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars sur fond de craintes de perturbation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'éléments de contexte)

Adobe ADBE.O a annoncé mardi un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 25 milliards de dollars jusqu'au 30 avril 2030, le fabricant de Photoshop cherchant à rassurer les investisseurs sur sa stratégie de croissance dans un contexte de montée en puissance des outils créatifs autonomes.

Ses actions ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés, mais le titre a chuté d'environ 30 % cette année, car les investisseurs évaluent les effets des nouveaux modèles agentiques, dont beaucoup craignent qu'ils n'entravent la demande de logiciels traditionnels et de produits de conception tels que ceux fournis par Adobe.

"Notre nouvelle autorisation de rachat d'actions à hauteur de 25 milliards de dollars est l'expression directe de notre confiance dans la solidité de nos flux de trésorerie et dans la valeur à long terme que nous offrons aux investisseurs", a déclaré Dan Durn, directeur financier d'Adobe.

Les craintes ont été exacerbées lorsque la société d'intelligence artificielle Anthropic a dévoilé la semaine dernière Claude Design, qui permet aux utilisateurs de créer des dessins, des prototypes et des présentations à l'aide de son chatbot.

Afin de contrer la concurrence des outils autonomes, Adobe a lancé lundi une série de produits d'IA pour aider les clients à automatiser et à personnaliser les fonctions de marketing numérique.

Ces modèles en évolution rapide arrivent à un moment très incertain pour Adobe, après que Shantanu Narayen, directeur général de longue date, a décidé de quitter son poste en mars, suscitant des inquiétudes quant à la trajectoire de sa stratégie en matière d'IA.

Les investisseurs attendent depuis des années qu'Adobe montre des rendements significatifs de ses produits d'IA, car la technologie a permis à des entreprises plus petites telles que Figma FIG.N de défier sa domination dans l'industrie.