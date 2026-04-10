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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** L'Italien Eni < ENI.MI > a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans le producteur de graphite naturel Nouveau Monde Graphite < NOU.TO > pour 70 millions de dollars, ce qui lui donne accès à un matériau essentiel utilisé dans le stockage des batteries et d'autres technologies de transition énergétique.

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** Les entreprises d'intelligence artificielle Cohere (Canada) et Aleph Alpha (Allemagne) sont en pourparlers pour fusionner et ont le soutien de Berlin pour un accord potentiel, a rapporté le journal Handelsblatt jeudi en fin de journée.

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** Heineken a vendu sa participation dans Bralima, sa filiale brassicole en République démocratique du Congo, mettant fin à des décennies de propriété directe sur un marché où les conflits ont gravement perturbé ses activités.

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** Le groupe japonais Daiwa Securities a accepté de prendre le contrôle total de sa coentreprise chinoise dans le cadre d'une transaction de 706 millions de yuans (103,36 millions de dollars). Il s'agit de la dernière mesure prise par une société financière étrangère pour renforcer sa présence en Chine, selon des documents officiels.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ENI
24,080 EUR MIL -1,43%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HEINEKEN
68,3200 EUR Euronext Amsterdam +0,65%
NOUVEAU MND GRP
2,360 USD NYSE +3,06%
Pétrole Brent
96,71 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
98,68 USD Ice Europ +0,85%
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