information fournie par Reuters 20/10/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT lundi:

** Holcim < HOLN.S > a déclaré qu'il achèterait le fabricant allemand de systèmes de murs Xella pour 1,85 milliard d'euros (2,16 milliards de dollars), une décision visant à exploiter le marché européen en pleine croissance de la rénovation des bâtiments. nL5N3W103B

** Kering < PRTP.PA >, propriétaire de Gucci, a déclaré dimanche qu'il avait accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal < OREP.PA > pour 4 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars), dans le cadre d'un changement majeur de stratégie du nouveau directeur général Luca de Meo, qui s'efforce de s'attaquer à la dette élevée du groupe de luxe et de se recentrer sur son cœur de métier, à savoir la mode.

nL2N3W004J

** L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans le fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies < COO.O > et prévoit de rechercher des alternatives stratégiques, ont déclaré dimanche deux sources au fait du dossier. nL3N3W100I

** La société australienne Larvotto Resources < LRV.AX > a déclaré avoir reçu une offre indicative non contraignante de la part de United States Antimony Corporation (USAC), évaluant le mineur à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,88 millions de dollars). nL6N3W006S

** La banque du Moyen-Orient Emirates NBD < ENBD.DU > achètera une participation de 60 % dans la banque privée indienne RBL Bank < RATB.NS > pour 3 milliards de dollars, ce qui représente la plus grande acquisition transfrontalière dans le secteur financier indien. nL1N3VZ03G

