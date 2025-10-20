information fournie par Boursorama avec AFP • 20/10/2025 à 19:26

Atos : chiffre d'affaires en baisse au T3, le groupe abaisse son objectif de ventes annuel

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe français d'informatique Atos voit son chiffre d'affaires et ses prises de commandes reculer au troisième trimestre et abaisse son objectif de ventes annuel, d'après des résultats financiers publiés lundi.

Sur le troisième trimestre, les ventes de l'entreprise ont atteint 2 milliards d'euros, soit un recul de 14,2% par rapport à la même période l'an dernier.

"Les revenus baissent sous l'effet de certaines pertes de contrats, mais aussi et surtout de nos sorties volontaires de contrats à faible marge", a commenté le directeur financier du groupe, Jacques-François de Prest, au cours d'une conférence téléphonique.

Le montant des prises de commandes sur le trimestre s'élève quant à lui à 1,3 milliard d'euros, en recul là encore de 14,2%.

Le carnet de commandes du groupe atteint désormais 10,6 milliards d'euros.

La partie Atos, spécialisée dans les services, a atteint un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, soit un recul de 19,3% à périmètre et change constant calculé par le groupe.

Côté Eviden, la partie spécialisée dans les produits, les ventes se sont élevées à 356 millions d'euros, une hausse organique de 77,1% selon le groupe.

En mai, le PDG de l'entreprise, Philippe Salle, avait annoncé un plan stratégique baptisé "Genesis", avec une entreprise réorganisée autour de deux marques, Atos et Eviden.

Le groupe a par ailleurs abaissé ses prévisions annuelles : son chiffre d'affaires devrait atteindre "plus de 8 milliards d'euros", contre environ 8,5 milliards d'euros annoncés début août et 9,6 milliards en 2024.

D'après le communiqué diffusé par le groupe, cela est lié à "l'impact des taux de change, la baisse des revenus générés par les contrats peu rentables et déficitaires et la faiblesse du marché".

"Le chiffre d'affaires sur l'année sera en décroissance (...) mais la marge va quasiment doubler", a indiqué le directeur financier.

Celle-ci devrait s'élever sur l'année à 340 millions d'euros, supérieure à 4% du chiffre d'affaires. En 2024, elle avait atteint 199 millions d'euros, soit 2% du chiffre d'affaires.

M. Salle a réaffirmé se tenir à une "discipline très forte sur la marge des contrats".

En parallèle, le groupe a indiqué poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique de son PDG.

M. Salle avait présenté un plan fondé sur une rationalisation des coûts et un redressement de la rentabilité à l'horizon 2028, avec un objectif de marge opérationnelle de 10%.