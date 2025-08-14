((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Le fabricant japonais de composants Minebea Mitsumi < 6479.T > a décidé d'augmenter le prix de son offre publique d'achat pour le fabricant de thermistances Shibaura Electronics < 6957.T > à 6 200 yens (42,31 $) contre 5 500 yens (37,53 $), ont déclaré les entreprises.

** L'australien Ampol < ALD.AX > a déclaré qu'il achèterait l'unité locale de l'opérateur britannique de stations-service EG Group, EG Australia, pour un total de 1,1 milliard de dollars australiens (718,85 millions de dollars) dans le but de renforcer son portefeuille de vente au détail dans le pays.

** Le propriétaire de British Gas, Centrica < CNA.L >, achètera conjointement le terminal GNL Grain de National Grid < NG.L > avec l'investisseur en infrastructure américain Energy Capital Partners (ECP), pour une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard de livres (2,04 milliards de dollars).

** Le promoteur britannique de logements pour étudiants Unite Group < UTG.L > a accepté d'acquérir Empiric Student Property < ESP.L> dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluant le plus petit des deux à 634 millions de livres (860,59 millions de dollars), ont déclaré les entreprises.

