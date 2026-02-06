((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Ollie, IDBI, Salzgitter, Evergrande Group, Mises à jour: Petrobras)

6 février - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** Le fabricant d'aliments frais pour chiens Ollie a été racheté par le conglomérat familial espagnol Agrolimen, selon un communiqué d'Ollie consulté par Reuters, dans le cadre d'une transaction qui, selon des sources, valorise la marque à plus de 600 millions de dollars.

nL6N3Z11DC

** Le gouvernement indien a reçu des offres pour la vente de sa participation dans la banque IDBI < IDBI.NS >, a déclaré le secrétaire au désinvestissement du pays.

nL4N3Z21GW

** Salzgitter < SZGG.DE > a déclaré qu'il prévoyait de racheter les copropriétaires de la coentreprise sidérurgique HKM et de devenir l'unique propriétaire de la société à partir de la mi-2026, ce qui pourrait mettre fin à une querelle avec Thyssenkrupp < TKAG.DE > au sujet de l'avenir de l'entreprise.

nFWN3Z20LS

** Les liquidateurs du groupe chinois Evergrande examinent les offres actualisées reçues de certains soumissionnaires sélectionnés pour racheter la participation majoritaire du promoteur dans son unité de gestion immobilière < 6666.HK >, selon un dépôt boursier.

nL4N3Z21A3

** La société brésilienne Petrobras < PETR4.SA > a acheté une participation de 42,5 % dans un champ d'exploration pétrolière au large de la Namibie, a déclaré la société d'État, cherchant à exploiter de nouvelles frontières d'exploration en Afrique pour reconstituer les réserves de pétrole.

nL1N3Z20FN

** Chevron CVX.N est l'une des deux sociétés au moins qui se disputent les actifs mondiaux de Lukoil LKOH.MM , en dépit de l'accord initial conclu la semaine dernière par la société énergétique russe pour les vendre à la société américaine de capital-investissement Carlyle, selon quatre sources au fait des conversations.

nL1N3Z20BU

** Le sud-coréen LG Energy Solution < 373220.KS > a déclaré qu'il prévoyait d'acheter la participation de 49% détenue par Stellantis < STLAM.MI > dans leur coentreprise de batteries au Canada pour un montant nominal de 100 dollars.

nL1N3Z208Q

** Le brasseur japonais Kirin Holdings < 2503.T > a déclaré qu'il allait vendre sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses à l'entreprise américaine E&J Gallo Winery pour un montant pouvant aller jusqu'à 775 millions de dollars.

nL1N3Z11OX

** Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L > s'est retiré des négociations de rachat avec Glencore < GLEN.L >, mettant fin à des mois de négociations sur un rapprochement qui aurait remodelé l'industrie minière mondiale.

nL4N3Z11V1