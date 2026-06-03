((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Rheinmetall, Wellington Management, Novacore, Sixth Street, Nestlé, Yankuang Energy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Rheinmetall < RHMG.DE > a annoncé qu'elle céderait son activité automobile civile au groupe industriel munichois Aequita pour environ 350 millions d'euros, l'une des dernières étapes de la société allemande vers une concentration totale sur son activité de défense.

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** Wellington Management a accepté d'acquérir Hartford Funds, le fournisseur de solutions d'investissement de The Hartford, dans le cadre d'une transaction dont la valeur nette est estimée à 1,9 milliard de dollars, a déclaré le gestionnaire d'investissements indépendant.

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** Novacore a ajouté l'agent général de gestion Euclid Design Underwriters à son programme de l'Agence de souscripteurs professionnels (PUA), a déclaré le fournisseur d'assurances spécialisées.

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** Sixth Street a conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans la société de données et d'analyse sur les matières premières Kpler auprès des fonds de capital-investissement Insight Partners et Five Arrows (propriété de Rothschild), valorisant ainsi la société à plus de 3,7 milliards de dollars, selon deux sources proches du dossier.

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** Nestlé va racheter l'intégralité de la marque d'aliments intelligents yfood Labs à ses fondateurs, selon un communiqué. Il s'agit de la première acquisition du plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés sous la direction de son nouveau directeur général, Philipp Navratil, qui a pris ses fonctions en septembre.

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** La société chinoise Yankuang Energy < 600188.SS > a annoncé qu'elle allait racheter New Energy Group et Shandong Energy Electricity Sales pour environ 16,41 milliards de yuans (2,42 milliards de dollars) à son actionnaire majoritaire, Shandong Energy.

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** Le fournisseur britannique d'équipements de cuisine et d'aménagement intérieur Howden Joinery < HWDN.L > a annoncé son intention d'acquérir le distributeur en ligne DIY Kitchens dans le cadre d'une transaction de 390 millions de livres sterling (525 millions de dollars) afin de se développer dans la vente directe aux consommateurs, ce qui a fait grimper son action jusqu'à 5 %.

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** Carlyle < CG.O > a annoncé avoir conclu un accord pour céder le fournisseur de systèmes d'entraînement mécaniques Flender à Triton Partners dans le cadre d'une transaction entre sociétés de capital-investissement.

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** Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N > ont annoncé avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel < AKZO.AS >.

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** Le groupe australien Macquarie < MQG.AX > a annoncé mardi que sa division de gestion d'actifs et la société brésilienne IG4 Capital avaient convenu de vendre une participation majoritaire dans Corredor Logística e Infraestrutura S.A (CLI) au groupe AD Ports < ADPORTS.AD > pour 835 millions de dollars.

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