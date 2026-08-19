((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Marvell Technology, Dcoop Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13h30 GMT:

** Marvell Technology MRVL.O a déclaré avoir émis au profit de Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O un bon de souscription lui permettant d’acquérir une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards de dollars, dans le cadre d’un accord visant à développer des puces sur mesure pour le géant de la recherche. nL6N44G0R4

** La coopérative agroalimentaire espagnole Dcoop a proposé 470 millions d’euros (545 millions de dollars) pour acquérir une participation de 57 % dans Deoleo OLEO.MC , producteur et distributeur d’huile d’olive coté à Madrid, a rapporté le journal El Economista, ce qui a fait bondir l’action Deoleo de 17 %. nL8N44G0FT

** La société suisse EFG International EFGN.S cède son service britannique de gestion de patrimoine Harris Allday à son concurrent Canaccord Wealth, a annoncé la société. nL8N44G0GG

** Pinewood Technologies​ PINE.L a accepté l’offre publique d’achat de 545 millions de livres sterling (738,86 millions de dollars) de la société américaine de capital-investissement Ridgeview, a déclaré la société britannique, s’inscrivant ainsi dans une série d’opérations de retrait de la cote visant des entreprises cotées au Royaume-Uni. nL4N44G0MH

** Le groupe sud-africain Absa ABGJ.J a déclaré avoir acquis environ 3,5 % de sa filiale kenyane par le biais d’une offre publique d’achat, portant ainsi sa participation à environ 72 %. nL8N44G0FJ

** Munich Re a accepté d’acquérir la start-up américaine d’assurance cyber At-Bay dans le cadre d’une opération valorisant l’entreprise à 575 millions de dollars, confirmant ainsi une transaction initialement rapportée mardi par The Insurer. nL6N44G0FA

** La société d’investissement mondiale KKR KKR.N va acquérir une participation d’environ 6 % dans la plateforme indienne de billetterie et de divertissement BookMyShow pour un montant compris entre 40 et 50 millions de dollars, a indiqué une source à Reuters, alors que la demande d’événements en présentiel explose dans le pays le plus peuplé du monde. nL4N44G0F9

** KKR & Co KKR.N s’est imposée comme le soumissionnaire privilégié pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans Avisena Healthcare, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la société malaisienne de soins de santé à environ 1,5 milliard de ringgits (370 millions de dollars), ont déclaré deux personnes directement informées du dossier. nL4N44F0TJ