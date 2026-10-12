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(Ajout de Starbucks, Steris et IonQ)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 14 h 00 GMT:

** Starbucks SBUX.O ne rachètera pas Chipotle Mexican Grill CMG.N , a déclaré lundi la chaîne de cafés, mettant fin aux spéculations sur ce qui aurait pu être la plus grande opération jamais réalisée dans le secteur de la restauration.

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** Le fabricant de matériel médical Steris STE.N va racheter la société privée Xodus Medical pour 2,1 milliards de dollars, ajoutant ainsi à son activité de consommables médicaux des produits chirurgicaux conçus pour améliorer la sécurité des patients et du personnel des blocs opératoires. nL4N45Y0PW

** La société d’informatique quantique IonQ IONQ.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter la société de cybersécurité Elisity dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 1,3 milliard de dollars, dans le but de développer son activité de sécurité quantique. nL6N45Y0NL

** Les principaux actionnaires d’INWIT INWT.MI sont en train de mettre en place le financement d’une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d’antennes de téléphonie mobile, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors qu’un litige contractuel oppose l’entreprise à ses deux principaux clients. nL1N45Y06D

** Amazon AMZN.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Decart dans le cadre d’une opération évaluée à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. nL6N45X080

** Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI ou pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes ayant une connaissance directe du dossier.

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** La société de capital-investissement GTCR et l’investisseur activiste Elliott Investment Management sont en négociations avancées en vue d’acquérir le fournisseur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a déclaré vendredi une source proche du dossier. nL4N45V1DZ

** La société d’investissement spécialisée dans l’hôtellerie TKO LLC a annoncé vendredi avoir soumis une offre de 2 milliards de dollars, entièrement en numéraire, pour acquérir le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust SVC.O , dans le cadre d’une opération qui apporterait à cette société d’investissement immobilier les liquidités nécessaires pour réduire sa dette. nL4N45V1BS