Offres du jour-Fusions et acquisitions
30/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Nvidia)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mardi:

*** Nvidia NVDA.O est en pourparlers avancés pour acheter la startup AI21 Labs basée en Israël pour un montant de 3 milliards de dollars, a rapporté le quotidien financier Calcalist.

nL8N3Y00SH

** Warner Bros Discovery WBD.O devrait rejeter l'offre hostile modifiée de Paramount Skydance PSKY.O pour 108,4 milliards de dollars, a rapporté CNBC mardi, bien que le milliardaire Larry Ellison ait soutenu l'offre du géant des médias avec une garantie personnelle. nL4N3Y00NQ

** Inszone Insurance Services a annoncé l'acquisition de l'agence californienne Shahinian Insurance Services.

nL6N3Y00EA

** Meta META.O a annoncé l'acquisition de Manus, une startup chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle, alors que le géant de la technologie accélère ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses plates-formes. nL4N3Y002F

** La société d'investissement mondiale KKR KKR.N et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management, ont déclaré avoir acheté le centre logistique Cheongna, dans ce qu'ils ont appelé la plus grande transaction d'actifs logistiques de Corée du Sud. nL4N3Y003W

** Citigroup C.N a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital, dans le cadre d'une transaction qui entraînera une perte avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

nL4N3Y0041

Valeurs associées

CITIGROUP
117,205 USD NYSE -0,77%
KKR & CO
128,680 USD NYSE -0,55%
META PLATFORMS
666,1000 USD NASDAQ +1,12%
NVIDIA
187,5550 USD NASDAQ -0,35%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,5100 USD NASDAQ +0,07%
WARNER BROS RG-A
28,9400 USD NASDAQ +0,52%
Fermer

