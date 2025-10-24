((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Standard Chartered, FG Nexus Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** Standard Chartered < STAN.L > a accepté de vendre ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Ouganda à la banque sud-africaine Absa Group < ABGJ.J > pour un montant non divulgué, ont déclaré les sociétés.

** FG Nexus a accepté de vendre une participation majoritaire dans FG Reinsurance et FG Re Solutions à Devondale Holdings pour 3 millions de dollars en espèces, un billet de 1,25 million de dollars et une participation de 40 % dans Devondale.

** La Banque nationale suisse a vendu sa participation dans le groupe minier anglo-australien Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L >, s'ajoutant ainsi à une série de désinvestissements récents dans les entreprises des industries extractives, selon les données du LSEG.

** Le brasseur japonais Kirin < 2503.T > a mis en vente sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses pour 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

** Le groupe australien GPT a déclaré qu'il acquiert une participation de 50 % dans la tour de bureaux emblématique Grosvenor Place de Sydney pour 860 millions de dollars australiens (558,83 millions de dollars), en formant un nouveau partenariat avec la Commonwealth Superannuation Corp.

** Nicolet Bankshares < NIC.N > acquiert MidWestOne Financial Group < MOFG.O > pour 864 millions de dollars en actions, ce qui constitue l'une des plus grosses transactions bancaires de l'année.