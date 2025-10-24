 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Standard Chartered, FG Nexus Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** Standard Chartered < STAN.L > a accepté de vendre ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Ouganda à la banque sud-africaine Absa Group < ABGJ.J > pour un montant non divulgué, ont déclaré les sociétés.

nL6N3W50JZ

** FG Nexus a accepté de vendre une participation majoritaire dans FG Reinsurance et FG Re Solutions à Devondale Holdings pour 3 millions de dollars en espèces, un billet de 1,25 million de dollars et une participation de 40 % dans Devondale.

nL6N3W50DR

** La Banque nationale suisse a vendu sa participation dans le groupe minier anglo-australien Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L >, s'ajoutant ainsi à une série de désinvestissements récents dans les entreprises des industries extractives, selon les données du LSEG.

nL8N3W20X8

** Le brasseur japonais Kirin < 2503.T > a mis en vente sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses pour 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

nL4N3W509T

** Le groupe australien GPT a déclaré qu'il acquiert une participation de 50 % dans la tour de bureaux emblématique Grosvenor Place de Sydney pour 860 millions de dollars australiens (558,83 millions de dollars), en formant un nouveau partenariat avec la Commonwealth Superannuation Corp.

nL6N3W505Z

** Nicolet Bankshares < NIC.N > acquiert MidWestOne Financial Group < MOFG.O > pour 864 millions de dollars en actions, ce qui constitue l'une des plus grosses transactions bancaires de l'année.

Fusions / Acquisitions

