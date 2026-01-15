 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Boston Scientific < BSX.N > a déclaré qu'il allait acheter la société de technologie médicale Penumbra < PEN.N > dans un accord évalué à environ 14,5 milliards de dollars pour élargir son portefeuille de dispositifs cardiovasculaires, dans la plus grande acquisition par la société basée dans le Massachusetts en deux décennies.

nL4N3YG128

** Talen Energy TLN.O a déclaré jeudi qu'il achèterait environ 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars, doublant ainsi sa production annuelle prévue et renforçant sa position sur le marché PJM qui opère dans le Mid-Atlantic et le Midwest des États-Unis.

nL4N3YG12Z

** Le groupe pétrolier hongrois MOL < MOLB.BU > devrait signer le premier accord clé dans le cadre de ses négociations visant à acheter une participation majoritaire dans la compagnie pétrolière serbe NIS détenue par la Russie < NIIS.BEL > dans les prochains jours, a déclaré le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjarto.

nL8N3YG0RF

** Le groupe qatari Estithmar Holding < IGRD.QA > est prêt à prendre le contrôle de la banque syrienne Shahba et à prendre une participation de 30 % dans la Syrian International Islamic Bank, ont déclaré quatre personnes au fait du dossier, ce qui constituerait les premières acquisitions bancaires étrangères en Syrie depuis la chute de l'ancien dirigeant Bashar al-Assad.

nL6N3YG0KR

** Alkeme Insurance, soutenu par GCP Capital Partners, a réalisé cinq acquisitions au cours du dernier trimestre afin d'élargir son offre d'assurance dommages et ses capacités en matière d'avantages sociaux aux États-Unis, a annoncé la société mardi.

nL6N3YG0F7

** Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper < KDP.O > a lancé une offre publique d'achat de 18 milliards de dollars pour le groupe de café et de thé JDE Peet's < JDEP.AS >, ouvrant la voie à une entreprise mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestle < NESN.S >.

nL1N3YG084

