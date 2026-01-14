 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec OpenAI, FountainVest, Oxford Biomedica)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2050 GMT mercredi:

** OpenAI a déclaré mercredi avoir accepté d'acheter jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans à Cerebras, le fabricant de ChatGPT cherchant à prendre de l'avance dans la course à l'IA et à capitaliser sur la demande croissante.

nL4N3YF1UP

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a obtenu l'accord du gouvernement italien pour acheter une part importante d'EuroGroup Laminations EGLA.MI , selon un document, dans le cadre d'un plan visant à privatiser le fabricant de composants de moteurs électriques.

nL8N3YF0F4

** Le fabricant britannique de thérapie cellulaire et génique Oxford Biomedica OXB.L a confirmé mercredi qu'il avait reçu une offre en espèces non sollicitée de la part de fonds gérés par EQT EQTAB.ST pour l'ensemble de ses actions.

nL6N3YF13U

** Le groupe énergétique public bulgare Bulgarian Energy Holding va acquérir une participation de 10% dans les droits d'exploration pétrolière et gazière du bloc Han Asparuh en mer Noire, a annoncé le gouvernement mercredi.

nL1N3YF0PU

** Toyota Motor < 7203.T > a déclaré qu'il avait accepté de relever son offre pour le groupe Toyota Industries < 6201.T > à 18 800 yens (118,11 dollars) par action dans le cadre du plan de privatisation du fabricant de chariots élévateurs.

nL1N3YF09H

** Canadian Natural Resources < CNQ.TO > est en pourparlers pour acheter à Tourmaline Oil Corp < TOU.TO > un portefeuille de propriétés de gaz naturel d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Globe and Mail, citant deux sources familières avec les négociations.

nL4N3YF0VI

** RWE < RWEG.DE > a déclaré avoir accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard East et West à l'investisseur KKR < KKR.N >, après que l'entreprise allemande ait été l'un des gagnants lors d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables au Royaume-Uni.

nL8N3YF0FH

** La major française TotalEnergies < TTEF.PA > a signé un accord pour vendre à Vaaris sa participation non exploitée de 10 % dans l'actif pétrolier onshore nigérian SPDC, rebaptisé Renaissance JV, après l'échec d'une vente l'année dernière à Chappal Energies, basée à l'île Maurice.

nL6N3YF0GS

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
48,030 CAD TSX +4,44%
EQT
32,790 EUR Tradegate -2,47%
EUROGROUP LAMINATIONS
3,492 EUR MIL +3,50%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
132,130 USD NYSE +1,56%
OXFORD BIOMEDICA
800,000 GBX LSE +8,25%
Pétrole Brent
64,59 USD Ice Europ -1,33%
Pétrole WTI
60,23 USD Ice Europ -1,46%
RWE
49,360 EUR XETRA +2,30%
TOTALENERGIES
57,0600 EUR Euronext Paris +0,94%
TOURMALINE OIL
58,410 CAD TSX -1,23%
TOYOTA INDUSTRIE
99,500 EUR Tradegate -1,49%
TOYOTA INDUSTRIE
116,5500 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
19,498 EUR Tradegate -1,37%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

