((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec OpenAI, FountainVest, Oxford Biomedica)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2050 GMT mercredi:

** OpenAI a déclaré mercredi avoir accepté d'acheter jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans à Cerebras, le fabricant de ChatGPT cherchant à prendre de l'avance dans la course à l'IA et à capitaliser sur la demande croissante.

nL4N3YF1UP

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a obtenu l'accord du gouvernement italien pour acheter une part importante d'EuroGroup Laminations EGLA.MI , selon un document, dans le cadre d'un plan visant à privatiser le fabricant de composants de moteurs électriques.

nL8N3YF0F4

** Le fabricant britannique de thérapie cellulaire et génique Oxford Biomedica OXB.L a confirmé mercredi qu'il avait reçu une offre en espèces non sollicitée de la part de fonds gérés par EQT EQTAB.ST pour l'ensemble de ses actions.

nL6N3YF13U

** Le groupe énergétique public bulgare Bulgarian Energy Holding va acquérir une participation de 10% dans les droits d'exploration pétrolière et gazière du bloc Han Asparuh en mer Noire, a annoncé le gouvernement mercredi.

nL1N3YF0PU

** Toyota Motor < 7203.T > a déclaré qu'il avait accepté de relever son offre pour le groupe Toyota Industries < 6201.T > à 18 800 yens (118,11 dollars) par action dans le cadre du plan de privatisation du fabricant de chariots élévateurs.

nL1N3YF09H

** Canadian Natural Resources < CNQ.TO > est en pourparlers pour acheter à Tourmaline Oil Corp < TOU.TO > un portefeuille de propriétés de gaz naturel d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Globe and Mail, citant deux sources familières avec les négociations.

nL4N3YF0VI

** RWE < RWEG.DE > a déclaré avoir accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard East et West à l'investisseur KKR < KKR.N >, après que l'entreprise allemande ait été l'un des gagnants lors d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables au Royaume-Uni.

nL8N3YF0FH

** La major française TotalEnergies < TTEF.PA > a signé un accord pour vendre à Vaaris sa participation non exploitée de 10 % dans l'actif pétrolier onshore nigérian SPDC, rebaptisé Renaissance JV, après l'échec d'une vente l'année dernière à Chappal Energies, basée à l'île Maurice.

nL6N3YF0GS