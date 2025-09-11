((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Warner Bros Discovery, Puma)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT jeudi:

** Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre majoritaire en numéraire pour Warner Bros Discovery WBD.O qui est soutenue par la famille Ellison, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec la situation. nL3N3UY17C

** Artemis, la holding de la famille Pinault qui contrôle Kering, propriétaire de Gucci, ne vendra pas sa participation de 29% dans la marque de sport Puma à la valeur actuelle du marché et n'est pas engagée dans des discussions en vue d'un accord, a déclaré jeudi à Reuters une source proche de la société.

** Le fabricant tchèque de médicaments génériques Zentiva

1SKF401E.BV a déclaré que le groupe de capital-investissement Advent International avait accepté de vendre la société à son rival GTCR pour une valeur non divulguée. Le Financial Times avait d'abord rapporté undefined l'accord mercredi, disant qu'il valait 4,1 milliards d'euros (4,80 milliards de dollars).

** Le fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a déclaré jeudi qu'il avait accepté de vendre Proficy, son activité de logiciels industriels, à la société de gestion d'actifs TPG pour 600 millions de dollars dans le cadre de mesures de réduction des coûts. nL3N3UY0T8

** L'opérateur de magasins de proximité RaceTrac a accepté d'acheter la chaîne de sandwichs Potbelly Corp PBPB.O pour environ 566 millions de dollars mercredi, ce qui est rare pour un opérateur de magasins de proximité de racheter une marque de restaurant. nL6N3UX0QX

** Barrick Mining ABX.TO a déclaré mercredi qu'elle avait accepté de vendre sa mine d'or Hemlo au Canada à Carcetti Capital pour un montant pouvant atteindre 1,09 milliard de dollars. nL3N3UX1R4

** Le deuxième producteur de gaz australien Santos STO.AX a déclaré jeudi avoir signé un accord avec le fabricant d'explosifs Orica ORI.AX pour négocier un accord potentiel d'approvisionnement en gaz domestique à partir de son projet Narrabri Gas en Nouvelle-Galles du Sud. nL3N3UX1QH

** La société française d'infrastructures énergétiques Technip Energies TE.PA a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acheter l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe chimique américain Ecovyst ECVT.N pour un montant de 556 millions de dollars. nL2N3UY04N

** La compagnie d'électricité espagnole Iberdrola IBE.MC a acheté une participation de 30,29% dans son entreprise brésilienne Neoenergia NEOE3.SA au fonds de pension brésilien Previ pour 11,95 milliards de reais (2,21 milliards de dollars), a t-elle déclaré. nL2N3UY067

** Les sociétés d'investissement mondiales Carlyle Group et EQT, ainsi que les acteurs régionaux HongShan Capital Group et Boyu Capital, préparent des offres finales pour une participation majoritaire dans les activités de Starbucks en Chine, ont déclaré cinq personnes ayant connaissance de l'affaire. nL2N3UY08C

** Lufthansa LHAG.DE travaille avec le ministère italien de l'économie pour augmenter sa participation dans la compagnie aérienne publique ITA Airways à 90% d'ici juin 2026, a rapporté le journal Corriere della Sera, citant deux sources familières avec les discussions. nL6N3UY0FY