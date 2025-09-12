((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute BP Marsh, Tarsadia Capital, EverPeak Insurance, et Warburg)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** BP Marsh, investisseur en capital-risque coté à Londres, a investi dans XPT Producer Acquisition Co, un nouveau véhicule conçu pour permettre à la société XPT Group, dont il est actionnaire et qui est basée aux Etats-Unis, de recruter et d'incuber de nouveaux producteurs.

** Tarsadia Capital souhaite que Sunstone Hotel Investors

SHO.N , qui possède des propriétés de premier plan du Massachusetts à Maui, se vende ou liquide ses actifs, selon une lettre vue par Reuters.

** La filiale de Pinnacol Assurance, EverPeak Insurance, a annoncé l'acquisition de Method Insurance, une AGP spécialisée dans l'indemnisation des accidents du travail, qui, selon la société acquéreuse, viendra compléter un modèle de partenariat existant avec Attune, une filiale d'EverPeak.

** La société de capital-investissement Warburg étudie la possibilité d'acquérir JTC Plc JTC.L dans le but de concurrencer Permira, la société de services financiers cotée en bourse à Londres, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif, marquant une nouvelle phase des partenariats les plus en vue pour financer la frénésie du ChatGPT.

** Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat pour Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier, ce qui pourrait réunir deux studios hollywoodiens de renom et remodeler l'industrie du divertissement.

** Les liquidateurs du China Evergrande Group EV1.F ont reçu des offres indicatives non contraignantes pour la participation majoritaire du promoteur dans sa branche de gestion immobilière, et les soumissionnaires potentiels seront invités à présenter des offres finales dès le mois de novembre, a-t-on appris.

** Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell SABE.MC a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , une décision qui pourrait accroître la pression sur la banque rivale pour qu'elle augmente son offre.

** Carro, le plus grand marché en ligne de voitures d'occasion d'Asie du Sud-Est, envisage une double cotation et prévoit de se renforcer en s'étendant en Australie et en réalisant deux ou trois acquisitions dès le prochain trimestre, a déclaré son directeur général.

** Le designer Giorgio Armani, aujourd'hui décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à s'introduire en bourse, selon son testament, ce qui marque un tournant surprenant pour une entreprise très attachée à son indépendance et à ses racines italiennes.

