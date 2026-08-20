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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** La société de paiement Stripe a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir OpenRouter, qui aide les entreprises à gérer et à optimiser l'utilisation des jetons, ce qui constitue son dernier pari sur le secteur en pleine croissance de l'intelligence artificielle. nL4N44G1HK

Fusions / Acquisitions
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