CAC 40
7 685,33
-0,18%
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Reliance Infrastructure; Mises à jour: BBVA)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** L'espagnol BBVA < BBVA.MC > a déclaré que son offre hostile de14,9 milliards d'euros ( 17,44 milliards de dollars) principalement basée sur les actions pour le plus petit rival Sabadell < SABE.MC >devrait commencer lundi, après l'approbation de l 'autorité de régulation des marchésespagnols.

nL8N3US0CD

** Reliance Infrastructure < RLIN.NS > a déclaré que son unité vendrait une participation de 2% dans sa coentreprise indienne à son partenaire, Dassault Aviation < AM.PA >, faisant du fabricant français d'avions de chasse un propriétaire majoritaire de l'entreprise avec une participation de 51%.

nL4N3US0N2

** L'investisseur activiste Starboard Value détient une participation de 8% dans BILL Holdings < BILL.N > et pourrait lancer un défi au conseil d'administration afin d'obtenir des changements au sein de la société de logiciels d'automatisation financière qui dessert les petites et moyennes entreprises dans le monde entier, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le sujet. nL1N3UR0RT

** E.ON < EONGn.DE > va vendre sa filiale tchèque Gas Distribution s.r.o à GasNet, une filiale de la compagnie d'électricité tchèque CEZ Group < CEZP.PR >, a déclaré l'entreprise allemande. nFWN3UR1EP

** La banque mexicaine Banorte < GFNORTEO.MX > vendra son unité de banque numérique Bineo à la société de technologie financière Klar, a-t-il déclaré dans un document déposé jeudi, donnant à la jeune startup l'accès à sa licence bancaire tant convoitée.

** Cadence Design < CDNS.O > a déclaré jeudi qu'il achèterait les activités de conception et d'ingénierie de la société Hexagon AB < HEXAb.ST >, basée à Stockholm, pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars), afin d'élargir sa base de clientèle et de développer son portefeuille de produits. nL4N3UR1E4

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2390 EUR Sibe -0,22%
BBVA
15,7950 EUR Sibe -0,13%
BILL HLDG
51,200 USD NYSE +7,97%
CADENCE DESIGN
353,7200 USD NASDAQ +1,26%
CEZ
0,000 CZK LSE Intl -100,00%
DASSAULT AVIATION
267,8000 EUR Euronext Paris -0,81%
E.ON
15,065 EUR XETRA +0,94%
GFBANORTE ORD
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
GRUPO FIN BANORTE-O
7,9000 EUR Sibe 0,00%
HEXAGON RG-B
10,055 EUR Tradegate +7,84%
HEXAGON RG-B
11,2000 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
