Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT ce vendredi:

** R.E. Chaix & Associates a acquis le courtier en responsabilité cybernétique US Pro Insurance Services, a annoncé le courtier d'assurance en gros.

** First Gen Corporation < FGEN.PS > a déclaré qu'il achetait une participation de 40% dans le portefeuille de centrales hydroélectriques à accumulation par pompage de Prime Infrastructure Capital Inc. pour 75 milliards de pesos (1,30 milliard de dollars).

** MS&AD a conclu et exécuté l'accord final de rachat pour son projet de fusion entre Mitsui Sumitomo Insurance et Aioi Nissay Dowa, ce qui rapproche le transporteur japonais de l'intégration de ses deux principales unités d'assurance non-vie à partir d'avril 2027.

** ByteDance est en pourparlers avancés pour vendre Shanghai Moonton Technology, le studio derrière le populaire jeu mobile Mobile Legends: Bang Bang, au groupe saoudien Savvy Games dans le cadre d'une transaction évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, selon les sources.

** L'unité de dispositifs médicaux d'Alkem Laboratories < ALKE.NS > achètera jusqu'à 55% des parts de la société suisse Occlutech Holding pour 99,4 millions d'euros (118 millions de dollars), a déclaré la société pharmaceutique indienne, marquant ainsi son entrée dans le secteur des dispositifs cardiovasculaires avancés.

** L'investisseur activiste Independent Franchise Partners a pris une participation dans Universal Music Group < UMG.AS > et possédait 3,01% du plus grand label de musique au monde lundi, comme l'a montré une déclaration de l'organisme de surveillance financière néerlandais.

** Le norvégien Elkem < ELK.OL > a déclaré qu'il avait accepté de vendre la majorité de sa division Silicones à son principal propriétaire, le chinois Bluestar, et que la société chinoise cesserait d'être actionnaire du groupe norvégien à l'issue de la transaction.

** Le japonais Sumitomo Forestry < 1911.T > a accepté d'acquérir le constructeur de maisons américain Tri Pointe Homes < TPH.N > pour 47,00 dollars par action en espèces, ce qui valorise l'opération à environ 4,5 milliards de dollars, ont indiqué les deux entreprises.

** La filiale de SiriusPoint spécialisée dans les services d'assurance et d'assistance, International Medical Group, va acquérir World Nomads, une division de l'assureur santé australien Nib Group.

** La société britannique Schroders < SDR.L > est rachetée par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de gestionnaires de fonds jamais réalisées en Europe, qui marque la fin de l'indépendance de la société londonienne, vieille de 222 ans.

