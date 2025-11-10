 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 911,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute GTCR, Parker-Hannifin, UniCredit, CDP, Metsera, Siemens)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2200 GMT lundi:

** La société de capital-investissement GTCR peut aller de l'avant avec son acquisition du fabricant de revêtements pour appareils médicaux Surmodics SRDX.O , a décidé un juge fédéral à Chicago lundi, rejetant la tentative de la Commission fédérale du commerce des États-Unis de bloquer l'opération.

nL6N3WM12A

** Le fabricant d'équipements industriels et aérospatiaux Parker-Hannifin PH.N est en pourparlers pour acheter Filtration Group à Madison Industries dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 9 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire.

nL4N3WM1LB

** UniCredit CRDI.MI a fait appel auprès de la plus haute cour administrative italienne des conditions fixées par le gouvernement pour l'échec de son offre publique d'achat sur sa rivale Banco BPM BAMI.MI , ont déclaré deux sources au fait de l'affaire.

nL8N3WM0LI

** La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s'oppose à la vente par le groupe de paiement Nexi NEXII.MI d'une participation majoritaire dans son activité de solutions bancaires numériques au fonds d'investissement privé américain TPG, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

nL8N3WM11Y

** Les actions de Metsera MTSR.O ont chuté de plus de 15% dans les premiers échanges, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids ait accepté une offre bonifiée de Pfizer

PFE.N pour mettre fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique et son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO .

nL1N3WM0ED

** Le groupe allemand d'ingénierie Siemens SIEGn.DE devrait préciser comment il réduira sa participation de 35 milliards d'euros ( 41 milliards de dollars) dans Siemens Healthineers

SHLG.DE

nL8N3WM08C

** TreeHouse Foods < THS.N > a annoncé qu'il serait racheté par le groupe d'investissement européen Investindustrial dans le cadre d'une transaction en espèces évaluant le fabricant de produits alimentaires emballés à 2,9 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 19 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

nL6N3WM0NH

** La plateforme vidéo Rumble < RUM.O >, qui héberge la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, Truth Social, a déclaré dans un communiqué qu'elle acquérait la société allemande d'IA cloud Northern Data < NB2.DE >, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars.

nL6N3WM0B9

** KKR < KKR.N > a conclu un accord pour vendre le fabricant de matériel d'aérospatiale et de défense Novaria Group à la société de capital-investissement Arcline Investment Management pour un montant de 2,2 milliards de dollars, ont déclaré la société et le vendeur à Reuters.

nL1N3WL063

** La société de services financiers JTC < JTC.L >, cotée à Londres, a déclaré qu'elle avait accepté une quatrième proposition de rachat révisée de la part de la société britannique de capital-investissement Permira, évaluant la société à 2,3 milliards de livres (3,09 milliards de dollars).

nL6N3WL07G

** AUB Group a autorisé la société suédoise de capital-investissement EQT AB à former un consortium avec CVC Asia Pacific pour poursuivre conjointement une proposition de rachat de la société à hauteur de 5,25 milliards de dollars australiens (3,41 milliards de dollars), a déclaré le courtier en assurance australien.

nL6N3WM0BR

** L'entreprise australienne AGL Energy < AGL.AX > a accepté de vendre la quasi-totalité de sa participation de 20 % dans le développeur d'énergie propre Tilt Renewables pour 750 millions de dollars australiens (487 millions de dollars australiens), réalisant ainsi un important profit sur la vente à ses deux partenaires du fonds d'investissement gouvernemental existant.

nL1N3WL066

** Acclime, une société de conseil et de services aux entreprises basée à Hong Kong, a sélectionné une poignée de soumissionnaires pour présenter des offres contraignantes pour la société, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 900 millions de dollars, selon trois personnes ayant connaissance de la transaction.

nL4N3WM07C

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AGL ENERGY
11,650 EUR Tradegate -5,30%
AGL ENERGY
5,180 EUR Tradegate +2,61%
BANCO BPM
13,190 EUR MIL +4,72%
JTC
1 303,000 GBX LSE -4,05%
KKR & CO
120,370 USD NYSE -0,90%
METSERA
70,8700 USD NASDAQ -14,80%
NEXI
4,025 EUR MIL +0,68%
NORTHERN DATA
15,480 EUR XETRA +31,52%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PARKER-HANNIFIN
840,330 USD NYSE -0,42%
PFIZER
24,390 USD NYSE -0,18%
RUMBLE RG-A
6,5600 USD NASDAQ +11,38%
SIEMENS
245,700 EUR XETRA +3,54%
SIEMENS HEALTH
43,360 EUR XETRA +0,16%
SURMODICS
27,2700 USD NASDAQ +1,79%
TREEHOUSE FOODS
23,375 USD NYSE +22,67%
UNICREDIT
65,600 EUR MIL +4,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank