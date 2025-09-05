 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** La banque espagnole BBVA < BBVA.MC > a déclaré que son offre publique d'achat de 14,9 milliards d'euros (17,44 milliards de dollars) pour les actions de sa rivale plus petite Sabadell < SABE.MC > débutera le 8 septembre.

** L'investisseur activiste Starboard Value détient une participation de 8 % dans BILL Holdings < BILL.N > et pourrait lancer un défi au conseil d'administration afin d'obtenir des changements dans l'entreprise de logiciels d'automatisation financière qui sert les petites et moyennes entreprises dans le monde entier, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le sujet.

** E.ON < EONGn.DE > va vendre sa filiale tchèque Gas Distribution s.r.o à GasNet, une filiale de la compagnie d'électricité tchèque CEZ Group < CEZP.PR >, a déclaré l'entreprise allemande.

** La banque mexicaine Banorte < GFNORTEO.MX > vendra son unité de banque numérique Bineo à la société de technologie financière Klar, a-t-elle déclaré dans un document déposé jeudi, donnant à la jeune startup l'accès à sa licence bancaire tant convoitée.

** Cadence Design < CDNS.O > a déclaré jeudi qu'elle achèterait les activités de conception et d'ingénierie de la société Hexagon AB < HEXAb.ST >, basée à Stockholm, pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars), afin d'élargir sa base de clientèle et de développer son portefeuille de produits.

