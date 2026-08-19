((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Marco Capital, Stripe, Essity Mises à jour:)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19 h 30 GMT:

** Le fabricant suédois de produits d'hygiène Essity

ESSITYa.ST a annoncé qu'il allait acquérir l'activité de produits d'hygiène féminine de Kenvue KVUE.N au Brésil pour 284 millions de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette. nL1N44G0SC

** La société de paiement Stripe a annoncé avoir conclu un accord pour racheter OpenRouter, qui aide les entreprises à acheminer et à optimiser l’utilisation des jetons d’IA, pour un montant non divulgué. nL4N44G1HC

** Marco Capital a conclu un accord en vue d’acquérir Pro Global, a annoncé la société. Cette opération permettrait à ce consolidateur historique du secteur de l’assurance IARD de créer « l’une des plus grandes » entreprises de services d’assurance spécialisés du secteur. nL6N44G0XX

** Marvell Technology MRVL.O a déclaré avoir émis en faveur de Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, un bon de souscription permettant d’acquérir une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à développer des puces sur mesure pour le géant de la recherche.

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** La coopérative agroalimentaire espagnole Dcoop a proposé 470 millions d’euros (545 millions de dollars) pour acquérir une participation de 57 % dans Deoleo OLEO.MC , producteur et distributeur d’huile d’olive coté à Madrid, selon le journal El Economista, ce qui a fait bondir le cours de l’action Deoleo de 17 %. nL8N44G0FT

** La société suisse EFG International EFGN.S cède son service britannique de gestion de patrimoine Harris Allday à son concurrent Canaccord Wealth, a annoncé la société. nL8N44G0GG

** La société britannique Pinewood Technologies​ PINE.L a accepté l’offre publique d’achat de 545 millions de livres sterling (738,86 millions de dollars) lancée par la société américaine de capital-investissement Ridgeview, a déclaré la société britannique, s’ajoutant ainsi à une série d’opérations de retrait de la cote concernant des sociétés cotées au Royaume-Uni. nL4N44G0MH

** Le groupe sud-africain Absa ABGJ.J a déclaré avoir acquis environ 3,5 % de sa filiale kenyane par le biais d’une offre publique d’achat, portant ainsi sa participation à environ 72 %.

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** Munich Re a accepté d’acquérir la start-up américaine d’assurance cyber At-Bay dans le cadre d’une opération valorisant l’entreprise à 575 millions de dollars, confirmant ainsi une transaction initialement rapportée mardi par The Insurer. nL6N44G0FA

** La société d’investissement mondiale KKR KKR.N va acquérir une participation d’environ 6 % dans la plateforme indienne de billetterie et de divertissement BookMyShow pour un montant compris entre 40 et 50 millions de dollars, a indiqué une source à Reuters, alors que la demande d’événements en direct explose dans le pays le plus peuplé du monde. nL4N44G0F9

** KKR & Co KKR.N s’est imposée comme le soumissionnaire privilégié pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans Avisena Healthcare, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la société malaisienne de soins de santé à environ 1,5 milliard de ringgits (soit 370 millions de dollars), ont indiqué deux personnes directement informées du dossier.

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