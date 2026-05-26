((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Qualcomm, Coal India, Eli Lilly, Occidental Petroleum, Naturgy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 19 h 30 GMT:

** Qualcomm < QCOM.O > a conclu un accord avec ByteDance, propriétaire de TikTok, pour fournir des puces destinées aux centres de données d'IA, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL4N42313P

** Le gouvernement indien va céder une participation pouvant aller jusqu'à 2 % dans Coal India < COAL.NS > via une offre de vente (OFS), selon un document déposé mardi par la société auprès de la bourse.

nL4N42310Q

** Eli Lilly LLY.N a annoncé son intention d'acquérir trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations d'une valeur totale pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, marquant ainsi son engagement dans la prévention des maladies infectieuses.

nL4N4230M6

** Occidental Petroleum OXY.N acquiert une participation de 10 % dans le bloc d'exploration en eaux profondes d'Exxon Mobil XOM.N au large de Trinité-et-Tobago, selon deux personnes proches du dossier.

nL1N4220IK

** Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a cédé mardi la totalité de sa participation de 13,8 % dans la société énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC , d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, par l'intermédiaire de Goldman Sachs, a indiqué la banque américaine.

nL8N4231GK

** Northern Oil and Gas < NOG.N > a annoncé qu'elle allait acquérir une participation de 25 % dans les actifs de pétrole léger de Parallax Energy Operating situés dans le gisement de schiste de Duvernay, au Canada, pour un prix d'achat initial d'environ 350 millions de dollars canadiens (253,60 millions de dollars).

nL4N4230OF

** La compagnie pétrolière nationale colombienne Ecopetrol < ECOPETROL.CN > a lancé une offre publique d'achat visant à prendre le contrôle de Brava Energia BRAV3.SA , a annoncé lundi soir la société énergétique brésilienne dans un communiqué boursier.

nL1N4230A8

** Les actionnaires majoritaires de la société brésilienne de location de machines Mills < MILS3.SA > ont accepté de céder leur participation de 50,3 % dans la société à la société française Loxam < LOXAM.UL >, a indiqué la société brésilienne dans un communiqué publié lundi.

nS0N41P00B

** Jardine Matheson < JARD.SI > a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter le prestataire australien d’imagerie médicale I-MED Radiology Network pour une valeur d’entreprise totale de 3,4 milliards de dollars australiens (2,4 milliards de dollars), ajoutant ainsi une importante activité de diagnostic médical au groupe basé à Hong Kong.

nL4N42201W