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(Ajoute Unilever, SEPI, Los Gallos, Whitestone REIT; met à jour Raiffeisen Bank)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Unilever < ULVR.L > a déclaré qu'il achèterait la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, alors qu'il s'oriente vers les catégories de beauté et de bien-être.

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** La holding publique espagnole SEPI a repris les négociations en vue de fusionner Indra < IDR.MC > avec la société privée de défense Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) dans le cadre d'une opération que le gouvernement espagnol considère comme stratégiquement importante, a rapporté le journal El Economista.

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** L'entreprise espagnole Los Gallos, dirigée par les champions olympiques de voile Diego Botin et Florian Trittel, a été vendue au groupe d'investissement Quantum Pacific, selon SailGP.

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** Whitestone REIT < WSR.N > sera racheté par des fonds gérés par Ares Management Corp < ARES.N > dans le cadre d'une transaction en numéraire valorisant le propriétaire américain de centres commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré la société.

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** La banque autrichienne Raiffeisen Bank International < RBIV.VI > a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'acquérir Addiko < ADKO.VI >, une banque plus petite cotée à Vienne, pour 23,05 euros ( 26,88 dollars) par action.

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** La banque d'investissement brésilienne BTG Pactual <BPAC3.SA > a confirmé mercredi qu'elle avait signé un accord pour acquérir la banque locale Digimais, qui appartient à l'évêque évangélique Edir Macedo.

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** Une société d'exploitation minière en eau profonde dirigée par l'ancien directeur général de Rio Tinto <RIO.L >, Tom Albanese, va fusionner avec Odyssey Marine Exploration <OMEX.O >, dans le cadre d'une transaction en actions d'un milliard de dollars visant à constituer l'un des plus grands portefeuilles de gisements de minéraux sous-marins au monde.

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** Le courtier en assurances multirisques NFP, propriété d'Aon, a déclaré mercredi qu'il avait acquis l'agence d'assurance Sherman, basée dans le Minnesota, une agence à service complet spécialisée dans le transport routier, l'assurance commerciale, l'assurance personnelle et l'assurance de prestations.

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