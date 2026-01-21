((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20:45 GMT mercredi:

** Deutsche Boerse DB1Gn.DE a conclu un accord pour acquérir Allfunds ALLFG.AS à une valeur de 5,3 milliards d'euros (6,19 milliards de dollars), a-t-elle déclaré dans un communiqué. nL1N3YM136

** Les régulateurs de la concurrence de l'Union européenne devraient examiner les offres rivales de Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros. Discovery WBD.O en même temps, mettant en place un examen inhabituel de la concurrence en tête-à-tête, a rapporté Bloomberg News.

** Les actions de Kraft Heinz KHC.O ont chuté d'environ 7 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de six ans mercredi, après que le fabricant de ketchup Heinz a révélé que Berkshire Hathaway BRKa.N pourrait vendre sa participation de 27,5 %, alors que le géant de l'agroalimentaire se prépare à se scinder en deux entreprises. nL6N3YM0W1

** L'offre de 7,7 milliards de livres sterling (10,33 milliards de dollars) proposée par Zurich Insurance Group pour Beazley serait globalement positive sur le plan du crédit et renforcerait la poussée de Zurich dans les branches spécialisées, a déclaré Moody's Ratings. nL6N3YM0X7

** Le groupe sud-africain Nedbank NEDJ.J a déclaré avoir offert d'acheter une participation de 66% dans le groupe kenyan NCBA NCBA.NR dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions pour 13,9 milliards de rands (855,5 millions de dollars), dans le cadre des ambitions de la banque de se développer en Afrique de l'Est nL4N3YM1LI

** Le spécialiste de la cybersécurité NCC Group NCCG.L a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité Escode à la société de capital-investissement TDR Capital pour une valeur d'entreprise de 275 millions de livres (369,35 millions de dollars), ce qui en fait une entreprise de cybersécurité à part entière. nL4N3YM1GG

** Le transformateur de porc américain Smithfield Foods < SFD.O > achètera Nathan's Famous < NATH.O >, société centenaire, dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars qui ajoutera le nom du hot-dog américain le plus emblématique à son portefeuille de marques, selon la société.

** Le gestionnaire d'actifs européen BDL Capital Management a acquis une participation d'un peu plus de 1 % dans Beazley Plc depuis l'offre publique d'achat en espèces de 7,7 milliards de livres sterling (10,3 milliards de dollars) de Zurich Insurance Group, ce qui témoigne de l'intérêt des acheteurs pour l'évaluation de Beazley. nL6N3YM0Q5

** Le distributeur de mode Next < NXT.L > a déclaré avoir acheté la marque de chaussures britannique Russell & Bromley dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en payant 2,5 millions de livres (3,4 millions de dollars). nS8N3Y6030

** La guerre des enchères entre Netflix et Paramount Skydance pour Warner Bros Discovery a fait émerger des gagnants clairs: JPMorgan et Allen & Company. nL6N3YL15N

** Le producteur américain d'uranium Energy Fuels < UUUU.A > a accepté de payer une forte prime pour Australian Strategic Materials (ASM) < ASM.AX >, alors que les États-Unis renforcent leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales en éléments de terres rares.

** Airwallex a acquis la société sud-coréenne Paynuri Co Ltd, en obtenant des licences de paiement locales et un enregistrement d'entreprise de change qui lui permettra d'opérer directement dans le pays, alors que la fintech fondée en Australie s'étend en Asie. nL1N3YM005

** Restaurant Brands Asia < RESR.NS > a déclaré mardi qu'Inspira Global investira jusqu'à 34,16 milliards de roupies (375,06 millions de dollars) pour prendre le contrôle de l'opérateur Burger King India, alors que la société de capital-investissement Everstone se retire de sa participation.

