En difficulté, l'équipementier ZF abandonne des projets liés à l'électromobilité

( AFP / THOMAS KIENZLE )

L'équipementier automobile allemand ZF, confronté aux difficultés d'un secteur en pleine transition vers l'électrique, a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses projets dans l'électromobilité jugés "non rentables", ce qui devrait faire plonger ses comptes en 2025.

L'entreprise a dit "mettre fin par anticipation à plusieurs projets qui, en raison de la montée en puissance plus lente de l'électromobilité, n'atteignent pas la rentabilité attendue", selon un communiqué.

Cette décision "nous libère d'un fardeau et constitue le socle de nouvelles marges de manœuvre et d'une rentabilité durablement améliorée dans les années à venir", a commenté le directeur financier de ZF, Michael Frick.

L'abandon de projets entraînera une charge exceptionnelle, dont le montant n'est pas communiqué : elle aura "un impact négatif sur le résultat annuel 2025" et se "traduira par une perte comptable", explique le groupe de Friedrichshafen (sud).

ZF est depuis deux ans en pleine restructuration face aux difficultés persistantes de l'électrique.

En décembre, le groupe a annoncé céder son activité de systèmes d'assistance à la conduite à Harman, une filiale américaine de Samsung, afin de réaliser des économies.

L'entreprise se recentre ainsi sur ses technologies traditionnelles, telles que les châssis, le groupe motopropulseur, les véhicules utilitaires et les applications industrielles.

En octobre, le fabricant de bolides de luxe Porsche avait annoncé de son côté une réorientation stratégique, en se tournant de nouveau vers les véhicules à essence face à la faible demande en véhicules électriques.

Pour soutenir les ventes dans ce domaine, le gouvernement allemand a annoncé en janvier le retour d'une prime à l'achat allant jusqu'à 6.000 euros et réservée aux ménages.