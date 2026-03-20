 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Met à jour Unilever; ajoute IAG, Commerzbank, Trian Fund Management)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** Spire Healthcare SPI.L a déclaré que les négociations de rachat avec les sociétés de capital-investissement Bridgepoint BPTB.L et Triton ont pris fin, mais qu'il était toujours en discussion avec d'autres parties pour une vente potentielle.

nL4N4081KU

** Huit États ont demandé à un juge américain d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion de Nexstar Media Group et Tegna, d'un montant de 3,5 milliards de dollars.

nS0N3WU04H

** Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , est susceptible d'abandonner son intérêt à poursuivre une offre pour le transporteur national portugais TAP, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N4081KW

** Bettina Orlopp, directrice générale de Commerzbank CBKG.DE , a déclaré à ses employés que les pourparlers avec la banque italienne UniCredit CRDI.MI n'auraient de sens que si cette dernière lui fournissait les points clés qu'elle a en tête pour un accord de rapprochement, selon la transcription d'un message vidéo vu par Reuters.

nL8N4081S4

** Trian Fund Management a déclaré avoir de sérieuses inquiétudes quant à l'offre améliorée de Victory Capital pour Janus Henderson JHG.N , qui rivalise avec son propre accord de rachat de la société de gestion d'actifs.

nL4N40810V

** Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son plus petit rival McCormick & Company MKC.N , ce qui pourrait marquer un changement majeur pour la société britannique de biens de consommation, qui se concentre sur les activités à plus forte croissance dans les domaines de la beauté, de l'entretien ménager et des soins personnels.

nL6N4080CJ

** Ecolab ECL.N a déclaré qu'elle allait acquérir CoolIT Systems auprès de KKR KKR.N pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, l'entreprise de solutions d'eau cherchant à capitaliser sur l'augmentation de la demande de refroidissement liquide dans les centres de données axés sur l'intelligence artificielle.

nL4N4080XL

** La société chinoise ByteDance a accepté de vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du célèbre jeu mobile Mobile Legends: Bang Bang, à une société de jeux basée à Riyad et détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ont indiqué les deux entreprises.

nL1N4080DO

** Le fabricant américain de produits de santé Prestige Consumer Healthcare PBH.N a déclaré qu'il achèterait la marque Breathe Right et d'autres actifs de Foundation Consumer Healthcare dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,045 milliard de dollars.

nL6N4080JQ

** La société d'emballage américaine Silgan Holdings SLGN.N a manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE , selon deux sources au fait du dossier.

nL6N4080L0

** Les pourparlers en vue de vendre la division acier de Thyssenkrupp <TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'opération tant attendue ne doit pas être bloquée pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de la société allemande.

nL8N4080BW

** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

nL6N4080D7

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

nL1N40807H

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRIDGEPOINT GRP
226,800 GBX LSE -2,24%
CAB PMNT HLDG
89,000 GBX LSE -1,11%
COMMERZBANK
30,330 EUR XETRA -2,66%
ECOLAB INC
256,410 USD NYSE -0,88%
GERRESHEIMER
21,600 EUR XETRA +21,76%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
JANUS HEND GRP
50,460 USD NYSE -1,76%
KKR & CO
90,040 USD NYSE -0,63%
MCCORMIC NON VTG
53,230 USD NYSE -1,53%
NOVARTIS
115,600 CHF Swiss EBS Stocks -1,10%
PRESTIGE CONSMER
61,010 USD NYSE +1,56%
SILGAN HLDGS
38,070 USD NYSE -2,53%
SPIRE HEALTH GRO
190,200 GBX LSE +6,85%
STONEX GROUP
104,5400 USD NASDAQ +0,83%
THYSSENKRUPP
7,658 EUR XETRA -3,41%
UNICREDIT
59,630 EUR MIL -3,84%
UNILEVER
4 597,500 GBX LSE +0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank