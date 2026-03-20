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(Met à jour Unilever; ajoute IAG, Commerzbank, Trian Fund Management)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** Spire Healthcare SPI.L a déclaré que les négociations de rachat avec les sociétés de capital-investissement Bridgepoint BPTB.L et Triton ont pris fin, mais qu'il était toujours en discussion avec d'autres parties pour une vente potentielle.

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** Huit États ont demandé à un juge américain d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion de Nexstar Media Group et Tegna, d'un montant de 3,5 milliards de dollars.

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** Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , est susceptible d'abandonner son intérêt à poursuivre une offre pour le transporteur national portugais TAP, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

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** Bettina Orlopp, directrice générale de Commerzbank CBKG.DE , a déclaré à ses employés que les pourparlers avec la banque italienne UniCredit CRDI.MI n'auraient de sens que si cette dernière lui fournissait les points clés qu'elle a en tête pour un accord de rapprochement, selon la transcription d'un message vidéo vu par Reuters.

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** Trian Fund Management a déclaré avoir de sérieuses inquiétudes quant à l'offre améliorée de Victory Capital pour Janus Henderson JHG.N , qui rivalise avec son propre accord de rachat de la société de gestion d'actifs.

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** Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son plus petit rival McCormick & Company MKC.N , ce qui pourrait marquer un changement majeur pour la société britannique de biens de consommation, qui se concentre sur les activités à plus forte croissance dans les domaines de la beauté, de l'entretien ménager et des soins personnels.

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** Ecolab ECL.N a déclaré qu'elle allait acquérir CoolIT Systems auprès de KKR KKR.N pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, l'entreprise de solutions d'eau cherchant à capitaliser sur l'augmentation de la demande de refroidissement liquide dans les centres de données axés sur l'intelligence artificielle.

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** La société chinoise ByteDance a accepté de vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du célèbre jeu mobile Mobile Legends: Bang Bang, à une société de jeux basée à Riyad et détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ont indiqué les deux entreprises.

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** Le fabricant américain de produits de santé Prestige Consumer Healthcare PBH.N a déclaré qu'il achèterait la marque Breathe Right et d'autres actifs de Foundation Consumer Healthcare dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,045 milliard de dollars.

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** La société d'emballage américaine Silgan Holdings SLGN.N a manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE , selon deux sources au fait du dossier.

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** Les pourparlers en vue de vendre la division acier de Thyssenkrupp <TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'opération tant attendue ne doit pas être bloquée pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de la société allemande.

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** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

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** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

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