((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'Iberdrola, d'OTP Bank et de Rio Tinto)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi avant 19h30 GMT:

** Rio Tinto RIO.L a accepté de transférer les clients de son activité de composites à matrice métallique d'aluminium (MMC) à la société canadienne Cymat Technologies CYM.V , alors que le plus grand producteur mondial de minerai de fer se retire de ce secteur, a indiqué Cymat.

**La banque centrale de Lituanie a déclaré que les activités de la banque hongroise OTP Bank OTPB.BU en Russie soulèvent des « questions légitimes » quant à son projet d’acquisition de Luminor Bank, la troisième banque de la région des pays baltes.

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** Le groupe énergétique espagnol Iberdrola a déclaréavoir conclu un accord pour acquérir une participation de 80 % pour 2 milliards d’euros (2,28 milliards de dollars) dans une société néerlandaise.

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** Utz Brands < UTZ.N > a annoncé avoir accepté d’être rachetée par le groupe allemand Intersnack dans le cadre d’une opération évaluée à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise, qui permettrait de retirer de la cote le fabricant de snacks salés et donnerait à l’entreprise européenne un pied sur le marché américain. nL4N43N10Q

** La société d’investissement Attestor prévoit d’acquérir les 49 % restants de la compagnie aérienne allemande de loisirs Condor auprès du gouvernement allemand d’ici le 30 septembre, en exerçant une option qu’elle détient depuis 2021 après que la compagnie a remboursé par anticipation un prêt garanti par l’État, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

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** La société italienne Anemos Private Investments, une société de capital-investissement appartenant au family office Samhita, a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Terre di Puglia, un fabricant de taralli des Pouilles.

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** La banque britannique Metro Bank < MTRO.L > étudie une fusion de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) avec son concurrent Aldermore, qui a été mis en vente par la société sud-africaine FirstRand < FSRJ.J > à la suite du scandale des ventes abusives de crédits automobiles, a rapporté Sky News.

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** La société norvégienne Vaar Energi a annoncé son intention d’acquérir son concurrent BlueNord, une entreprise de plus petite taille cotée à Oslo, afin de former le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d’Europe en termes de production, dans le cadre d’une opération dont la valeur est estimée à environ 1,33 milliard de dollars.

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** Le constructeur automobile allemand Volkswagen AG < VOWG_p.DE > est en pourparlers avancés pour céder une participation dans ses activités indiennes au conglomérat industriel JSW, afin d’injecter des capitaux frais et de renforcer cette division, a rapporté Bloomberg News, citant des sources.

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** Le prestataire de services britannique OCS Group International va racheter son concurrent coté en bourse Mitie < MTO.L > pour 3,1 milliards de livres sterling (4,17 milliards de dollars), ont annoncé les deux sociétés, créant ainsi une entreprise de gestion des installations bien placée pour tirer parti de la demande en plein essor de services d’infrastructure basés sur l’IA.

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** David Martinez, l’un des principaux actionnaires de Banco Sabadell < SABE.MC > qui a quitté le conseil d’administration de la banque espagnole l’année dernière, a cédé une participation de près de 1,6 % dans la banque, selon les données de l’autorité de surveillance boursière examinées par Reuters.

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** Icahn Enterprises < IEP.O >, la société de Carl Icahn, a conclu un accord pour céder la chaîne de services automobiles Pep Boys à Mavis Tire Express Services pour 700 millions de dollars en espèces, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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** La banque numérique brésilienne Nubank < NU.N >, anciennement Nu Holdings, a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter Banco Porto Real, ajoutant ainsi une licence bancaire à son conglomérat financier au Brésil, selon un document déposé auprès des autorités boursières.

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** Cardinal Health < CAH.N > a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la division dédiée au diabète d’AdaptHealth < AHCO.O > ainsi que le fournisseur de matériel médical Strive Medical, dans le cadre de deux transactions distinctes pour un montant total d’environ 360 millions de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine des soins à domicile.

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