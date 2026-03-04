((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Banijay Group, Four Loko, NFP)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mercredi:

** Le groupe français Banijay BNJ.AS , depuis longtemps avide d'une plus grande envergure sur un marché de la télévision en pleine consolidation, a finalement obtenu son prix: le britannique All3Media, producteur du succès mondial "Les traîtres".

** La société mère de Four Loko, la boisson alcoolisée en boîte qui a fait fureur sur les campus universitaires à la fin des années 2000 avant d'être reformulée sous la pression de la réglementation, étudie la possibilité de vendre la marque, ce qui pourrait la valoriser à environ 400 millions de dollars, selon trois personnes familières avec le dossier.

** NFP a lancé une pratique captive de groupe P&C après avoir acquis Trinity Risk Advisors, basé à Charlotte, en Caroline du Nord.

** Les investisseurs chinois Guoxin Guotong Fund (GT Fund) et CNIC Corporation envisagent de vendre leur participation de 33,3 % dans l'opérateur de réseau de gaz espagnol Redexis, alors que le gouvernement du pays prépare un nouveau cadre de rémunération pour les réseaux de gaz, selon des personnes ayant connaissance des discussions.

** Les actions de Banijay Group BNJ.AS ont augmenté de près de 6% après que la société de divertissement française a annoncé un accord mardi pour fusionner ses opérations de production avec All3Media, détenu par la société d'investissement RedBird IMI.

** La société canadienne SSR Mining SSRM.TO a déclaré avoir conclu un protocole d'accord contraignant pour vendre sa participation de 80 % dans la mine turque de Copler à Cengiz Holding A.S. pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

** Lee Equity Partners a élargi sa plateforme de services d'assurance avec l'acquisition de la société de conseil KCIC, basée à Washington, D.C., a déclaré mardi la société de capital-investissement.

