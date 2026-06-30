((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Deutsche Bank, Axel Springer)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13h30 GMT:

** La Deutsche Bank DBKGn.DE a annoncé que la Kotak Mahindra Bank KTKM.NS allait acquérir ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Inde, la banque allemande cherchant à rationaliser ses opérations et à redéployer ses capitaux. nL8N4320XV

** Le groupe d'édition allemand Axel Springer a annoncé avoir finalisé mardi l'acquisition du Telegraph Media Group, après avoir obtenu les autorisations réglementaires au Royaume-Uni, en Irlande et en Autriche.

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** La banque britannique Barclays BARC.L a acquis un droit de bail de 999 ans sur son siège mondial situé à Canary Wharf, à Londres, dans le cadre d'une transaction évaluée à 750 millions de livres sterling (992,78 millions de dollars). nL6N4320ER

** La société indienne Adani Ports and Special Economic Zone

APSE.NS a annoncé que le groupe suisse MSC allait acquérir une participation de 49% dans son port de Vizhinjam pour 1,4 milliard de dollars, ce qui, selon elle, constitue le plus important investissement privé étranger dans les infrastructures portuaires nationales. nL4N43208V

** Digital Realty DLR.N va acquérir une participation plus importante dans trois centres de données situés en Virginie du Nord auprès du gestionnaire d’actifs Blackstone BX.N , dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’un montant de 3,5 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés. nL4N4311JL

** World Insurance Associates a racheté les activités de Fillmore Insurance Agency, basée à Brooklyn, New York.

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** ANV Group Holdings a conclu un accord définitif en vue d’acquérir le courtier spécialisé Assured Underwriting Group Limited (AUG) auprès de la société de capital-investissement britannique Mobeus. nL6N4310ZX