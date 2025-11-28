((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts concernant The Economist et Raptor Technologies)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** La vente d'une part importante de la célèbre publication The Economist est en train de se concrétiser cette semaine, alors que les soumissionnaires soumettent des manifestations d'intérêt avant la date limite de vendredi pour une participation de 27%, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

** Warburg Pincus a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Raptor Technologies auprès de la société d'investissement Thoma Bravo, dans le cadre d'une transaction qui évalue le fournisseur de logiciels de sécurité scolaire à environ 1,8 milliard de dollars, selon des personnes familières de l'affaire.

** NatWest Group NWG.L est en pourparlers exclusifs pour vendre sa participation de 85% dans le fournisseur de retraites professionnelles Cushon au courtier en assurance américain Willis Towers Watson WTW.O , deux ans seulement après que la banque britannique a acquis l'entreprise, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du dossier.

** Les entreprises chinoises de vêtements de sport Anta Sports Products < 2020.HK > et Li Ning < 2331.HK > font partie de celles qui étudient la possibilité d'un rachat de la marque allemande de vêtements de sport Puma < PUMG.DE >, a déclaré une source au fait de l'affaire.

** L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse AG < DB1Gn.DE > a déclaré être en négociations exclusives avec Allfunds < ALLFG.AS > pour l'acquisition de la plateforme européenne de transactions de fonds.

** Piraeus Bank S.A. a finalisé l'acquisition de toutes les actions d'Ethniki Holdings S.à.r.l. pour 600 millions d'euros (695,1 millions de dollars) en espèces, a annoncé la banque.

** UniCredit < CRDI.MI > a acheté une participation dans Generali < GASI.MI > en tant qu'"investissement financier", mais elle est également prête à envisager une collaboration avec le plus grand assureur italien, a déclaré l'administrateur délégué Andrea Orcel.

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 trillions de wons (10,27 milliards de dollars).

