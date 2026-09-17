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(Ajouts: Jensten Group, Haniel Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Jensten Group, groupe britannique de consolidation de courtiers soutenu par Bain Capital, a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Venture Risks Group (VRG), courtier d’affaires spécialisé dans les technologies.

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** Haniel a accepté de céder une participation majoritaire dans le fournisseur néerlandais de technologies de sécurité BauWatch à Carlyle CG.O et à CVC CVC.AS , ont annoncé jeudi ces sociétés de capital-investissement.

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** Le gestionnaire d'actifs français Amundi AMUN.PA a acquis une participation de 9,9 % dans le gestionnaire d'actifs alternatifs ICG pour environ 620 millions d'euros (711 millions de dollars), concrétisant ainsi un investissement convenu dans le cadre de leur partenariat stratégique à long terme.

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** RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d’électricité d’Allemagne, a annoncé mercredi avoir acquis une participation supplémentaire de 3 % dans M31, qui détient environ les trois quarts des actions du gestionnaire de réseau de transport Amprion.

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** Chelsea a confirmé mercredi que Clearlake Capital Group allait racheter les participations minoritaires des copropriétaires Todd Boehly et Mark Walter et prendre le contrôle total du club de Premier League anglaise.

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** Hy24, gestionnaire de fonds privés spécialisé dans l’hydrogène propre, et COFIDES, institution financière hispano-publique, ont signé un accord de partenariat stratégique avec Moeve en vue d’acquérir une participation combinée de 29 % dans le projet d’hydrogène renouvelable d’Onuba, ont annoncé mercredi les entreprises.

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