((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: U-Blox)

15 août - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT vendredi:

** La société suisse U-Blox Holding UBXN.S , fabricant de puces électroniques et de logiciels pour la navigation automobile, a déclaré être en pourparlers avec Advent International en vue d'une reprise par la société de capital-investissement.

** Une société de capital-investissement fondée par le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a signé un accord pour acheter une participation de 8% dans la banque britannique OakNorth, a rapporté Sky News, citant des sources du secteur.

** Associated British Foods < ABF.L > a accepté d'acheter Hovis, lui donnant une autre grande marque de pain britannique en plus de Kingsmill, afin qu'ils puissent mieux rivaliser sur un marché qui a vu une baisse de la demande pour le pain tranché emballé.

** Le groupe sud-africain Nedbank < NEDJ.J > a accepté de vendre sa participation de 21,2 % dans la banque panafricaine Ecobank < ETI.LG > au véhicule d'investissement privé du financier Alain Nkontchou pour un montant de 100 millions de dollars, a déclaré.

** Accenture < ACN.N > a déclaré jeudi qu'il allait acheter la société australienne de cybersécurité CyberCX, ce qui représente la plus grosse transaction jamais réalisée dans ce secteur. L'Australian Financial Review évalue la transaction à plus d'un milliard de dollars australiens (650 millions de dollars).

