information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: THL Partners fait le point: Ampol, Minebea Mitsumi)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** L'australienne Ampol < ALD.AX > a déclaré qu'elle achèterait l'unité locale de l'opérateur de stations-service britannique EG Group, EG Australia, pour un total de 1,1 milliard de dollars australiens ( 718,85 millions de dollars), alors que le distributeur de carburant cherche à étendre son réseau dans le pays.

nL4N3U6038

** Le société de capital-investissement THL Partners a accepté d'acheter à KKR < KKR.N > une participation majoritaire dans Headlands Research, un réseau américain de sites d'essais cliniques, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 600 millions de dollars, selon des personnes au fait de l'affaire.

nL6N3U50VX

** La fabricante japonaise de composants Minebea Mitsumi < 6479.T > a décidé d'augmenter le prix de son offre publique d'achat pour le fabricant de thermistances Shibaura Electronics < 6957.T > à 6 200 yens ( 42,31 $) contre 5 500 yens ( 37,53 $), ont déclaré les entreprises.

nL4N3U60GR

** Centrica < CNA.L >, propriétaire de British Gas, achètera conjointement le terminal GNL de Grain de National Grid < NG.L > avec Energy Capital Partners (ECP), investisseur en infrastructures basé aux États-Unis, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard de livres (2,04 milliards de dollars).

nL4N3U60BK

** La promotrice britannique de logements pour étudiants Unite Group < UTG.L > a accepté d'acquérir Empiric Student Property < ESP.L> dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluant le plus petit des deux à 634 millions de livres (860,59 millions de dollars), ont indiqué les deux sociétés.

nL4N3U60CD

