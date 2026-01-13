((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi: ** Sino Biopharmaceutical < 1177.HK >, société cotée à Hong Kong, a déclaré qu'elle allait acquérir la société chinoise Hangzhou Hygieia Biomedical pour un montant maximum de 1,20 milliard de yuans (172,04 millions de dollars), dans le but de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies chroniques.

** Le fonds de pension australien Aware Super a déclaré avoir acheté une participation de 31,3% dans la plateforme European Outlet Mall Venture (EOMV), qui possède et exploite quatre centres de magasins d'usine d'une valeur de 2,6 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars).

** L'administrateur délégué d'UniCredit CRDI.MI Andrea Orcel a évoqué la possibilité d'acheter la participation de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI détenue par Delfin lors de contacts avec le directeur de la holding italienne, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

