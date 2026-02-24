((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Merck, Parex Resources)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2230 GMT lundi:

** Merck MRK.N a déclaré qu'il créerait une division distincte pour son activité de cancérologie, ancrée par son médicament le plus vendu, le Keytruda, alors que le fabricant de médicaments américain se prépare à l'expiration prochaine du brevet du traitement à succès.

nL4N3ZJ0MV

** Parex Resources a déclaré qu'elle avait soumis une proposition entièrement en espèces pour acquérir les opérations en amont de Frontera Energy FEC.TO en Colombie pour 500 millions de dollars.

nL1N3ZJ0JM

** Veris Residential < VRE.N > a accepté d'être racheté par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction au comptant d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré le fonds d'investissement immobilier multifamilial américain.

nL4N3ZJ0S9

** Gilead Sciences GILD.O paiera jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx dans le cadre de sa plus importante transaction depuis 2020, a déclaré la société biopharmaceutique, qui cherche à renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

nL4N3ZJ0TI

** Enhabit < EHAB.N > a déclaré que la société de capital-investissement Kinderhook Industries a accepté d'acheter le fournisseur de services de santé à domicile et de le rendre privé dans une transaction d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars.

nL4N3ZJ0UX

** Renault < RENA.PA > va racheter les parts du constructeur de camions Volvo Group < VOLVb.ST > et de la société de transport maritime CMA CGM dans leur coentreprise de fourgonnettes électriques de nouvelle génération, Flexis, a déclaré le constructeur automobile français.

nL6N3ZJ09O

** Pinion Insurance a signé un accord d'achat pour acquérir une société fictive sous licence E&S, l'entreprise nouvellement lancée ayant pour objectif d'obtenir l'autorisation de commencer à souscrire des affaires d'ici la fin du mois de juin.

nL6N3ZJ0CO

** L'entreprise chimique britannique Johnson Matthey < JMAT.L > a accepté de vendre son activité de technologies de catalyse à Honeywell < HON.O > pour un prix réduit de 1,33 milliard de livres (1,80 milliard de dollars), en baisse par rapport à la valeur précédemment convenue de 1,8 milliard de livres.

nL4N3ZJ0C4

** Le loueur d'avions DAE Capital, basé à Dubaï, se rapproche d'un accord pour acheter le contrôle de la plateforme de leasing Macquarie AirFinance, selon deux sources industrielles.

nL1N3ZI044