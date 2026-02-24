 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Merck, Parex Resources)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2230 GMT lundi:

** Merck MRK.N a déclaré qu'il créerait une division distincte pour son activité de cancérologie, ancrée par son médicament le plus vendu, le Keytruda, alors que le fabricant de médicaments américain se prépare à l'expiration prochaine du brevet du traitement à succès.

nL4N3ZJ0MV

** Parex Resources a déclaré qu'elle avait soumis une proposition entièrement en espèces pour acquérir les opérations en amont de Frontera Energy FEC.TO en Colombie pour 500 millions de dollars.

nL1N3ZJ0JM

** Veris Residential < VRE.N > a accepté d'être racheté par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction au comptant d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré le fonds d'investissement immobilier multifamilial américain.

nL4N3ZJ0S9

** Gilead Sciences GILD.O paiera jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx dans le cadre de sa plus importante transaction depuis 2020, a déclaré la société biopharmaceutique, qui cherche à renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

nL4N3ZJ0TI

** Enhabit < EHAB.N > a déclaré que la société de capital-investissement Kinderhook Industries a accepté d'acheter le fournisseur de services de santé à domicile et de le rendre privé dans une transaction d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars.

nL4N3ZJ0UX

** Renault < RENA.PA > va racheter les parts du constructeur de camions Volvo Group < VOLVb.ST > et de la société de transport maritime CMA CGM dans leur coentreprise de fourgonnettes électriques de nouvelle génération, Flexis, a déclaré le constructeur automobile français.

nL6N3ZJ09O

** Pinion Insurance a signé un accord d'achat pour acquérir une société fictive sous licence E&S, l'entreprise nouvellement lancée ayant pour objectif d'obtenir l'autorisation de commencer à souscrire des affaires d'ici la fin du mois de juin.

nL6N3ZJ0CO

** L'entreprise chimique britannique Johnson Matthey < JMAT.L > a accepté de vendre son activité de technologies de catalyse à Honeywell < HON.O > pour un prix réduit de 1,33 milliard de livres (1,80 milliard de dollars), en baisse par rapport à la valeur précédemment convenue de 1,8 milliard de livres.

nL4N3ZJ0C4

** Le loueur d'avions DAE Capital, basé à Dubaï, se rapproche d'un accord pour acheter le contrôle de la plateforme de leasing Macquarie AirFinance, selon deux sources industrielles.

nL1N3ZI044

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ENHABIT
13,600 USD NYSE +22,74%
FRONTERA ENERGY
12,130 CAD TSX +19,39%
GILEAD SCIENCES
149,8300 USD NASDAQ -1,04%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
243,0600 USD NASDAQ -0,37%
JOHNSON MATTHEY
1 911,500 GBX LSE -17,04%
MERCK
123,820 USD NYSE +1,28%
Pétrole Brent
71,40 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
66,31 USD Ice Europ -0,08%
RENAULT
32,010 EUR Euronext Paris -1,05%
VERIS RESIDENTL
18,825 USD NYSE +12,22%
VOLVO B ORD
343,800 SEK LSE Intl -2,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank