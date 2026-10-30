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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 10:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** La société de transport espagnole Autobuses de León a fait une offre d'achat sur Mobico Group MCG.L , une opération qui valoriserait la société britannique de services d'autobus, d'autocars et de transport ferroviaire à environ 308 millions de livres sterling, soit 412 millions de dollars, sur une base entièrement diluée. nL6N46G0DW

** Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés britannique

TSCO.L , a annoncé qu’elle céderait ses activités en République tchèque et en Slovaquie au distributeur néerlandais Ahold Delhaize AD.AS pour une valeur d’entreprise de 1,7 milliard d’euros, soit 1,90 milliard de dollars, marquant ainsi la dernière étape de son long retrait des marchés étrangers.

nL6N46G0E3

** La société d’investissement PAG, spécialisée dans l’Asie, va acquérir une participation de 51 % dans Evergrande Property Services Group 6666.HK , une filiale du promoteur immobilier China Evergrande Group, lourdement endetté, pour 4,03 milliards de HK$, soit 514 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué conjoint. nL3N46F2ZK

** Le milliardaire tchèque Michal Strnad a proposé 30 milliards d’euros pour acquérir Delfin, le véhicule d’investissement de la famille italienne Del Vecchio et actionnaire principal du géant de la lunetterie EssilorLuxottica

ESLX.PA , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. nL2N46F1EV

** L'éditeur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter la société de technologies de défense Rune Technologies afin de développer son activité Missionforce, qui fournit des services à l'armée américaine et aux agences gouvernementales. nL3N46F16A

** Perrigo PRGO.N a annoncé jeudi qu’elle allait céder son activité de lait infantile à la société privée de fabrication à façon MeridianMade pour un montant pouvant atteindre 175 millions de dollars, alors que l’entreprise de produits de santé grand public se concentre davantage sur les médicaments en vente libre et les produits d’autosoins. nL3N46F28Q

** Le gouvernement canadien prend une participation dans Cohere, en rejoignant un tour de table mené par le groupe allemand Schwarz visant à lever 7 milliards de dollars canadiens (4,49 milliards de dollars) pour ce laboratoire d’intelligence artificielle basé à Toronto, a annoncé Cohere jeudi.

nL3N46F28B

** La société de sécurité résidentielle ADT ADT.N a accepté d’être privatisée pour 7,6 milliards de dollars par Thrive Holdings, un véhicule de capital permanent créé par Thrive Capital, la société de Josh Kushner, afin d’acquérir des entreprises dans des secteurs stratégiques et d’améliorer leurs perspectives grâce à la technologie, notamment l’IA.

nL3N46F1UA

** DoorDash DASH.O a annoncé jeudi qu’elle allait racheter Instacart CART.O dans le cadre d’une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine croissance de la livraison de courses alimentaires, alors que la concurrence s’intensifie entre les plateformes basées sur des applications. nL3N46F1F5

** Les actionnaires de la Banca Monte dei Paschi BMPS.MI ont rejeté jeudi, à 90,9 % des voix, la proposition du directeur général Luigi Lovaglio visant à lancer une offre d'échange pour acquérir le gestionnaire de patrimoine Banca Generali BGN.MI .

nS8N45H06A

Fusions / Acquisitions

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