(KKR et Serra Verde ajoutés; Associated British Ports mis à jour)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Le gouvernement américain a conclu un accord de financement d'une valeur de 565 millions de dollars avec le mineur brésilien de terres rares Serra Verde, qui comprend l'option de prendre une participation minoritaire, a déclaré la société.

nL8N3Z117F

** La société d'investissement KKR < KKR.N > a déclaré qu'elle achèterait Arctos dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,4 milliard de dollars. nL4N3Z112L

** Deux fonds de pension canadiens prévoient de vendre leur participation dans Associated British Ports (ABP) dans le cadre d'une transaction qui, espèrent-ils, valorisera le plus grand opérateur portuaire du Royaume-Uni à plus de 10 milliards de livres (13,63 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times. nL6N3Z10AX

** MTN Group < MTNJ.J >, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, a déclaré être en pourparlers avancés pour acheter les 75% de parts qu'il ne possède pas encore dans IHS Holdings IHS.N , dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société d'infrastructure de tours à environ 2,76 milliards de dollars. nL6N3Z10G4

** L'entreprise publique indonésienne d'énergie Pertamina fusionne ses entreprises en aval pour intégrer ses activités de raffinage et ses unités logistiques afin d'améliorer ses opérations. nL4N3Z107O

** Le groupe australien Maas < MGH.AX > a déclaré qu'il vendrait sa division des matériaux de construction pour un montant pouvant atteindre 1,70 milliard de dollars australiens (1,19 milliard de dollars) afin de s'orienter vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 26 %. nL4N3Z02K0

** Brookfield Private Capital a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société britannique Hikma Pharmaceuticals < HIK.L >. nL4N3Z0255