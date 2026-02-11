Casino va poursuivre ses discussions avec ses créanciers
Le groupe de distribution alimentaire entend mener à bien ses travaux en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière d'ici la fin du second trimestre 2026.
Casino rappelle avoir obtenu de ses créanciers leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours comme moyen d'action au titre de la documentation de financement faisant partie intégrante des plans de sauvegarde accélérée (dettes Term Loan B, RCF et Quatrim) ou de la documentation des financements opérationnels agréés dans le cadre des protocoles de conciliation.
Les consentements RCF, TLB et financements opérationnels courent jusqu'au 31 janvier 2026, avec une prolongation automatique jusqu'au 21 février 2026 sauf opposition. Les consentements Quatrim restent valables jusqu'au 28 février 2026. Casino va solliciter de ses créanciers l'extension de la durée de ces consentements.
Valeurs associées
|0,2366 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
