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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 12 h 00 GMT:

** Le fabricant d'équipements électriques Hubbell HUBB.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces.

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** Le groupe énergétique espagnol Repsol <REP.MC > a accepté de céder une participation de 49% dans son plus important portefeuille d'actifs renouvelables en Espagne à la société Masdar des Émirats arabes unis, a rapporté lundi le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches des négociations.

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** GameStop < GME.N > a proposé dimanche de racheter eBay Inc < EBAY.O > pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions, le directeur général Ryan Cohen se disant prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif.

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** La société biopharmaceutique belge UCB < UCB.BR > a accepté de racheter la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EBAY
109,6050 USD NASDAQ +5,32%
GAMESTOP
25,765 USD NYSE -2,85%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,47%
HUBBELL
516,380 USD NYSE +1,58%
Pétrole Brent
110,95 USD Ice Europ -2,75%
Pétrole WTI
102,52 USD Ice Europ -2,75%
REPSOL
22,5400 EUR Sibe -1,05%
UCB
228,2000 EUR Euronext Bruxelles -1,30%
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