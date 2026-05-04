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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 12 h 00 GMT:

** Le fabricant d'équipements électriques Hubbell HUBB.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces.

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** Le groupe énergétique espagnol Repsol <REP.MC > a accepté de céder une participation de 49% dans son plus important portefeuille d'actifs renouvelables en Espagne à la société Masdar des Émirats arabes unis, a rapporté lundi le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches des négociations.

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** GameStop < GME.N > a proposé dimanche de racheter eBay Inc < EBAY.O > pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions, le directeur général Ryan Cohen se disant prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif.

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** La société biopharmaceutique belge UCB < UCB.BR > a accepté de racheter la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

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