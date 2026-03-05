 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT jeudi:

** La société d'investissement 3i Infrastructure 3IN.L a accepté de vendre sa participation de 71% dans la société d'équipement aéroportuaire TCR pour 1,14 milliard d'euros (1,32 milliard de dollars). nL4N3ZT0PV

** L'équipementier aéronautique britannique Senior SNR.L a déclaré qu'Arcline Investment Management avait fait une offre préliminaire en numéraire pour la société, alors que les discussions avec d'autres acheteurs potentiels se poursuivent.

nL6N3ZT0HQ

** ITV ITV.L , la société de télévision britannique qui est en pourparlers pour vendre son unité de diffusion à Sky, propriété de Comcast, a déclaré qu'elle restait en discussions avec Sky et qu'une mise à jour sera faite en temps voulu.

nL8N3ZT0FU

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ITV
80,250 GBX LSE +3,35%
SENIOR
313,250 GBX LSE +4,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank