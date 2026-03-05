((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT jeudi:

** La société d'investissement 3i Infrastructure 3IN.L a accepté de vendre sa participation de 71% dans la société d'équipement aéroportuaire TCR pour 1,14 milliard d'euros (1,32 milliard de dollars). nL4N3ZT0PV

** L'équipementier aéronautique britannique Senior SNR.L a déclaré qu'Arcline Investment Management avait fait une offre préliminaire en numéraire pour la société, alors que les discussions avec d'autres acheteurs potentiels se poursuivent.

** ITV ITV.L , la société de télévision britannique qui est en pourparlers pour vendre son unité de diffusion à Sky, propriété de Comcast, a déclaré qu'elle restait en discussions avec Sky et qu'une mise à jour sera faite en temps voulu.

