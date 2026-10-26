 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 14:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: CAE, EQT, AmTrust International, Ovintiv, Eni, Itau)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** La société canadienne CAE CAE.TO a annoncé qu'elle allait céder Flightscape, sa division spécialisée dans les logiciels destinés aux compagnies aériennes, à SITA, une autre entreprise mondiale spécialisée dans les technologies aéronautiques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 500 millions de dollars, dette comprise.

nL6N46C0RN

** EQT EQT.N a annoncé son intention d’acquérir Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, visant à créer le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis, en misant sur la hausse de la demande liée aux exportations de GNL et à la production d’électricité.

nL3N46C0NK

** AmTrust International s’est implanté en France grâce à l’acquisition de Wakam, a annoncé l’assureur spécialisé.

nL6N46C0NT

** Le producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N a annoncé qu’il allait acquérir le producteur canadien Logan Energy LGN.V dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 890 millions de dollars, dette comprise.

nL3N46C0S9

** Eni ENI.MI a finalisé la vente de sa filiale nigériane Agip Energy and Natural Resources (AENR) à la société nigériane APEX, a indiqué le groupe italien.

nL5N46C0MQ

** La banque brésilienne Itaú ITUB3.SA a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’intégralité des actions émises par la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle NeoSpace AI.

nS0N45E02M

** HSBC HSBA.L va fusionner la division de gestion d’actifs de Hang Seng Bank avec son activité de fonds, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, après que la banque londonienne a racheté l’établissement de Hong Kong dans le cadre d’une opération de 13,6 milliards de dollars.

nL2N46C092

** Ingenia Communities Group INA.AX a reçu une offre publique d'achat de la part d'AVID Property Group pour 2,2 milliards de dollars australiens (1,54 milliard de dollars), propulsant les actions du promoteur immobilier australien à leur plus haut niveau de clôture depuis neuf mois.

nL2N46C015

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CAE
44,830 CAD TSX +138,71%
ENI
27,155 EUR MIL -1,79%
EQT
54,850 USD NYSE -1,38%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
HSBC HLDG
1 364,700 GBX LSE +0,94%
INGENIA COMMU STPL
2,7075 USD OTCBB 0,00%
LOGAN ENER
1,540 CAD TSX Venture +6,21%
OVINTIV
72,530 USD NYSE +0,35%
Pétrole Brent
114,65 USD Ice Europ -0,42%
Pétrole WTI
100,77 USD Ice Europ -0,16%
RANGE RESOURCES
53,560 USD NYSE +17,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat centriste au poste de Premier ministre Gadi Eisenkot (g) et l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu apparaissent sur des écrans installés sur un pont enjambant une rue de Ramat Gan, en Israël, le 20 octobre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: premières législatives depuis le 7-Octobre, Netanyahu à l'épreuve des urnes
    information fournie par AFP 27.10.2026 06:10 

    Les Israéliens ont commencé à voter mardi pour les premières élections législatives depuis le 7-Octobre, un scrutin serré aux allures de référendum pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un pays fracturé. Ces élections interviennent sur fond de critiques ... Lire la suite

  • Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom "Oleshky" (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Ukraine : une trêve à Olechky en vue d'une opération humanitaire
    information fournie par AFP 27.10.2026 05:55 

    Un cessez-le-feu annoncé par Melania Trump en vue d'une opération humanitaire a débuté mardi matin autour d'Olechky, ville isolée du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à des pénuries. Au-delà de cette trêve très localisée acceptée par les deux camps ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 26/10/2026
    Top 5 IA du 26/10/2026
    information fournie par Libertify 27.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX
    information fournie par Reuters 27.10.2026 04:43 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,59 -0,47%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
Or
4 007,71 -0,14%
EUR/USD SPOT
1,11664 -0,08%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank