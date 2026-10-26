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(Ajouts: CAE, EQT, AmTrust International, Ovintiv, Eni, Itau)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** La société canadienne CAE CAE.TO a annoncé qu'elle allait céder Flightscape, sa division spécialisée dans les logiciels destinés aux compagnies aériennes, à SITA, une autre entreprise mondiale spécialisée dans les technologies aéronautiques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 500 millions de dollars, dette comprise.

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** EQT EQT.N a annoncé son intention d’acquérir Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, visant à créer le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis, en misant sur la hausse de la demande liée aux exportations de GNL et à la production d’électricité.

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** AmTrust International s’est implanté en France grâce à l’acquisition de Wakam, a annoncé l’assureur spécialisé.

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** Le producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N a annoncé qu’il allait acquérir le producteur canadien Logan Energy LGN.V dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 890 millions de dollars, dette comprise.

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** Eni ENI.MI a finalisé la vente de sa filiale nigériane Agip Energy and Natural Resources (AENR) à la société nigériane APEX, a indiqué le groupe italien.

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** La banque brésilienne Itaú ITUB3.SA a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’intégralité des actions émises par la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle NeoSpace AI.

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** HSBC HSBA.L va fusionner la division de gestion d’actifs de Hang Seng Bank avec son activité de fonds, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, après que la banque londonienne a racheté l’établissement de Hong Kong dans le cadre d’une opération de 13,6 milliards de dollars.

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** Ingenia Communities Group INA.AX a reçu une offre publique d'achat de la part d'AVID Property Group pour 2,2 milliards de dollars australiens (1,54 milliard de dollars), propulsant les actions du promoteur immobilier australien à leur plus haut niveau de clôture depuis neuf mois.

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