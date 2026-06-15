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15 juin - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 9h30 GMT:

** L'investisseur activiste américain Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5% dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl < BNZL.L >>, selon une source proche du dossier, ce qui a fait grimper de 3% le cours de l'action du groupe britannique.

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** La personne la plus riche d'Australie, la magnat des mines Gina Rinehart, a pris une participation de plus d'un milliard de dollars dans l'introduction en bourse record de SpaceX < SPCX.O >>, évaluée à 75 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier.

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** Le groupe de construction français Saint-Gobain < SGOB.PA >> a accepté de céder son activité de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, au distributeur finlandais Kesko < KESKOB.HE >> pour 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars), a annoncé la société.

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** Le distributeur australien de chaussures et de vêtements de sport Accent Group < AX1.AX >> a reçu une offre publique d'achat de 390,8 millions de dollars australiens (276,80 millions de dollars) de la part de son principal actionnaire, Frasers Group < FRAS.L >>, ce qui a fait bondir son action de plus de 16%.

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** IFM Global Infrastructure Fund a revu à la hausse son offre publique d'achat sur la société australienne Atlas Arteria < ALX.AX >>, la portant à 7,40 milliards de dollars australiens (5,24 milliards de dollars). Le fonds a qualifié cette offre révisée de « meilleure et dernière » proposition et a déclaré qu'il ne l'augmenterait pas, à moins qu'une offre concurrente ne soit présentée.

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** Le groupe australien GPT < GPT.AX >> a annoncé que son fonds GPT Wholesale Shopping Centre Fund allait acquérir des participations dans deux grands centres commerciaux auprès du fonds Australian Prime Property Fund - Retail, géré par Lendlease < LLC.AX >>, dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars australiens (850 millions de dollars).

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