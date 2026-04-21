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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT mardi:

** Le fabricant turc d'appareils électroménagers Arcelik < ARCLK.IS > a accepté de vendre sa participation de 60% dans Arcelik Hitachi Home Appliances à Hitachi Global Life Solutions dans le cadre d'un accord d'achat d'actions, a déclaré la société.

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** Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information.

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** Associated British Foods va séparer Primark de son activité alimentaire, affirmant que la chaîne de mode sera plus forte en tant qu'entreprise autonome avec son propre conseil d'administration et des investisseurs dédiés.

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** L'opérateur espagnol de réseaux de gaz Enagas < ENAG.MC > a déclaré avoir conclu un accord avec le fonds souverain de Singapour GIC pour acheter sa participation de 31,5 % dans l'opérateur français de réseaux de gaz Terega pour 573 millions d'euros (674,65 millions de dollars).

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** Le groupe d'investissement suédois EQT EQTAB.ST et le fonds de pension canadien Omers ont proposé d'augmenter leur investissement dans le fournisseur de large bande Deutsche Glasfaser à près de 5 milliards d'euros (5,89 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times.

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