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(Ajout de Decathlon, Tribhovandas Bhimji Zaveri, Eli Lilly et SLB; mise à jour concernant Aon)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13 h 30 GMT:

** Decathlon a signé une lettre d’intention en vue d’acquérir 50 % de Sport 2000 France, détenue par le groupe de distribution sportive Céraclès Coopérative, dans le cadre d’une opération qui lui permettrait de renforcer sa présence dans les stations de ski françaises, ont annoncé mardi les deux sociétés.

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** La société indienne Tribhovandas Bhimji Zaveri TBZL.NS a annoncé que GRT Jewellers India allait acquérir une participation de 74,12 % dans la société pour un montant pouvant atteindre 10,34 milliards de roupies (108,66 millions de dollars), prenant ainsi le contrôle du distributeur de bijoux.

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** Aon AON.N a annoncé qu’elle rachèterait son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d’une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N , ce qui constitue l’une des plus importantes acquisitions du secteur de l’assurance de ces dernières années. nL4N44S0RX

** Eli Lilly LLY.N a annoncé son intention d’acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars en numéraire, dans le but d’élargir son portefeuille de traitements potentiels contre les maladies immunitaires et allergiques. nL4N44S0TI

** SLB SLB.N a annoncé qu’elle allait acquérir le fabricant d’équipements de refroidissement Kelvion auprès d’Apollo Global APO.N et de fonds gérés par Triton pour 3,4 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son activité dans le domaine des centres de données alors que l’adoption rapide de l’IA stimule la demande en infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement. nL4N44S0TP

** Samsung Biologics 207940.KS lancera en septembre son offre publique d'achat sur le fabricant suisse de médicaments à façon PolyPeptide Group PPGN.S , a indiqué la société sud-coréenne dans un prospectus d'offre. nL6N44S0B3

** ONEOK OKE.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir les actifs de collecte et de traitement de gaz naturel de Brazos Midstream dans le bassin de Midland (bassin du Permien) pour environ 4,43 milliards de dollars, ce qui permettra à l'opérateur américain de gazoducs de plus que doubler sa capacité de traitement dans la région. nL6N44R087