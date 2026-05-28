((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Apex Service Partners, Caesars Entertainment, World Insurance Associates, Howden Ireland Mises à jour: Johnson Matthey)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13h30 GMT:

** La société de services à domicile Apex Service Partners a accepté de céder une participation minoritaire à Apollo Global Management < APO.N > dans le cadre d'une transaction qui, selon une source proche du dossier, valorise l'ensemble de la société à 10 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dette comprise.

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** La société détenue par Tilman Fertitta rachètera Caesars Entertainment < CZR.O > dans le cadre d'une transaction de 17,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises, alors que le milliardaire du secteur de l'hôtellerie cherche à étendre son empire des loisirs.

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** World Insurance Associates a racheté Lock Insurance, société basée à Lakeland, en Floride, a annoncé mercredi le courtier.

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** Howden Ireland a racheté Opes Private Clients, une société de planification financière et d'investissement basée à Dublin, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil dans le pays, a déclaré le courtier.

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** La société chimique britannique Johnson Matthey (JM) < JMAT.L > a accepté d'acheter Cormetech pour 360 millions de dollars (XXX,XX millions d'euros), dans le but de tirer parti de la demande en matière de contrôle des émissions liée à la multiplication des centres de données aux États-Unis, alors même qu'elle prévoit un ralentissement de la croissance de ses bénéfices pour l'exercice 2027.

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** Le groupe français EDF a reporté à l'année prochaine son projet de cession d'une participation dans sa filiale italienne Edison < EDNn.MI >, alors que les perturbations de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié dues au conflit avec l'Iran persistent, ont indiqué deux sources directement informées du dossier.

nL6N4250LT ** CoStar Group < CSGP.O >, une société spécialisée dans les données et les annonces immobilières commerciales, est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fournisseur de données sur le marché immobilier résidentiel Zonda pour près de 800 millions de dollars (XXX,XX millions d'euros) auprès de la société de capital-investissement MidOcean Partners, selon deux personnes proches du dossier.

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