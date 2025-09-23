 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT mardi:

** L'équipementière automobile et industrielle allemande Norma < NOEJ.DE > va vendre sa lucrative activité de gestion de l'eau à son rival américain Advanced Drainage Systems < WMS.N > dans le cadre d'une transaction évaluée à 1 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises mardi. nL3N3VA0AU

** Certains investisseurs de PepsiCo PEP.O soutiennent les suggestions de l'actionnaire activiste Elliott pour que la société mondiale d'alimentation et de boissons réduise ses coûts et se débarrasse de marques endormies comme Quaker, mais ils semblent plus prudents quant à l'idée la plus audacieuse du fonds spéculatif - de se séparer du réseau d'embouteillage du fabricant de sodas. nL6N3V30UX

** Le gouvernement italien a donné un feu vert conditionnel à la fusion entre le fournisseur d'énergie Saipem SPMI.MI et son rival norvégien Subsea7 SUBC.OL , a rapporté le journal financier MF mardi. nL5N3VA051

** La compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise SOCAR a accepté mardi d'acquérir Italiana Petroli, dans le cadre d'un accord qui donnera au groupe le contrôle de l'un des plus grands réseaux de stations-service d'Italie, a rapporté un témoin de Reuters lors de la cérémonie de signature. nS8N3UI02P

** La brasseuse néerlandaise Heineken < HEIN.AS > va racheter les activités de boissons et de vente au détail de la société costaricienne Florida Ice and Farm Company < FIFCOa.CJ > pour 3,2 milliards de dollars en numéraire, a déclaré la brasseuse lundi en fin de journée, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale. nL3N3V91FO

** La géante européenne de la loterie Allwyn a déclaré lundi qu'elle allait acquérir une participation majoritaire dans l'opérateur américain de sports fantastiques PrizePicks dans le cadre d'un accord qui valorise la société basée à Atlanta à 1,6 milliard de dollars. nL2N3V90GX

** La présidente Donald Trump déclarera cette semaine qu'un accord visant à céder les activités américaines de TikTok à son propriétaire chinois ByteDance répondra aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi une responsable de la Maison Blanche, ajoutant que les investisseurs incluront Oracle

ORCL.N et la société de capital-investissement Silver Lake.

nL2N3V90J7

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
143,630 USD NYSE +0,37%
HEINEKEN
65,6200 EUR Euronext Amsterdam +0,83%
NORMA GROUP
16,080 EUR XETRA -9,87%
ORACLE
328,070 USD NYSE +6,25%
PEPSICO
141,0300 USD NASDAQ -0,51%
SAIPEM
2,415 EUR MIL +2,33%
