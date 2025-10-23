((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: London Stock Exchange Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1023 GMT jeudi:

** Le London Stock Exchange Group < LSEG.L > a déclaré jeudi qu'il vendrait 20 % de son unité de services post-marché et a annoncé un rachat surprise d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars) en même temps que des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

nL6N3W40BS

** La société australienne Woodside Energy < WDS.AX > a déclaré qu'elle avait accepté de vendre une participation de 10 % dans le projet de gaz naturel liquéfié en Louisiane ainsi qu'une participation de 80 % et la gestion du pipeline Driftwood à la société américaine Williams < WMB.N > pour un montant de 250 millions de dollars.

nL6N3W310N